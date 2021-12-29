Merkez Bankası: Yabancı para yükümlülüklerinin maliyeti artırılacak, Türk Lirası'nın mevduat gelişimi desteklenecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metnini yayımladı. TCMB'den yayımlanan metinde "TCMB, 2022 yılında piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecektir" dendi. TCMB raporunda enflasyon beklentisine ilişkin ise "Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur" ifadeleri yer aldı.

TCMB' raporunda yabancı para yükümlülüklerinin artırılacağı ifade edilerek "2022'de Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir" dendi.

TCMB'nin açıkladığı 2022 Para ve Kur Politikası metninde 'Temel Çerçeve' bölümü şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır.

2022 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edilecektir.

TCMB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır."

"Türk Lirası mevduat gelişimi desteklenecek"

Merkez Bankası'nın yayımladığı raporda zorunlu karşılık oranlarının fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda kullanılacağı belirtildi. Raporda " Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca raporda fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarın gözetmeye devam edileceği aktarılırken "Bu kapsamda, TCMB 2022 yılında, parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla, elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacaktır." dendi.

"Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek"

Merkez Bankası'nın 2022 politikasının devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacaktır.

Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. TCMB 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecektir.

TCMB, 2022 yılında şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecektir."