Merkez Bankası 2017 enflasyon öngörüsünü yüzde 9.8'e yükseltti (2)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Merkez Bankası 2017 yılına ilişkin enflasyon öngörüsünü, yüzde 8.7\'den, yüzde 9.8\'e yükseltti.

Merkez Bankası\'nın dördüncü Enflasyon Raporu\'nun sunumunda konuşan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, \"Aralık ayında enflasyonda düşüş sürecinin başlamasını bekliyoruz\" dedi.

Merkez Bankası, 2018 yılı için bir önceki raporda yüzde 6.4 olarak açıklanan enflasyon öngörüsünü de yüzde 7.0\'ye yükseltti.

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya’nın konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Küresel ekonomide bir önceki rapor dönemine kıyasla sınırlı da olsa bir toparlanma söz konusu.

“Üçüncü çeyrekte gelişmiş ülke faiz oranlarında sınırlı yükseliş kaydedildi.

“TL diğer gelişen ülke kurlarından olumsuz ayrıştı.

“Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve TL\'deki değer kaybı, üçüncü çeyrekte maliyet yönlü baskıların yükselmesine neden oldu.

“Fiyatlama davranışına dair etkileri sınırlamak amacıyla para politikasındaki sıkı duruş korunmuştur.

“Enflasyon hedeflerine uyum sağlanana kadar sıkı duruş sürecek.

“Net ihracatın büyümeye katkı vermeye devam etmesini bekliyoruz.

“Bireysel kredi talebinde oldukça güçlü bir seyir var.

“Üçüncü çeyrekte enflasyonun ana eğiliminde bir önceki çeyreğe göre bir miktar bozulma olduğunu söylemek mümkün.

“Para politikasının temkin seviyesi güçlendirildi.

“Net ihracatın büyümeye katkı vermeye devam etmesini bekliyoruz.

“Büyümenin sektörel yayılımında artış görüyoruz.

“Yıl başından bu yana olumlu seyreden cari açığın yılın son çeyreğinde bir miktar bozulacağını öngörüyoruz.

“2017 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 10, 2018 yıl sonu gıda enflasyonu yüzde 7 olarak öngörüldü.

“2017 Sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 9.3-10.3 aralığında -orta noktası yüzde 9.8- gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz

“2018 Sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 5.5-8.5 aralığında -orta noktası yüzde 7.0- gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.”