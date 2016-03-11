T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

"Merkez bankaları gelir adaletsizliğini büyütüyor"

Uluslararası Ödeme Bankası'nın yayınladığı rapora göre, gelir adaletsizliğini artırıyor

11 Mart 2016 15:37

Uluslararası Ödeme Bankası (BIS) analistlerinin raporuna göre, küresel krizinden sonra merkez bankalarının gelişmiş ekonomileri canlandırma çabaları zengin ve fakir arasındaki uçurumu daha da büyüttü.

BusinessHT'nin haberine göre, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD’yi kapsayan araştırmada finansal piyasalardaki çöküşün hanehalklarını orantısız olarak etkilediği vurgulanarak finansal varlıkların, zengin kesiminin servetlerinin büyük bölümünü oluşturduğu ifade edildi.  Rapora göre merkez bankalarının finansal varlık hacmini artırması, zenginin daha zengin olmasına katkı sağladı.

 

BIS analistlerinden Dietrich Domanski, Michela Scatigna ve Anna Zabai’nin kaleme aldığı raporda şu ifadeler yer aldı:

“Para politikasının farklı kanallarla gelir dağılımını etkileyebilmesine rağmen geleneksel inanış, bu tür etkilerin küçük olacağı yönünde. Ancak bu sefer durum farklı. Merkez bankalarının sağladığı teşvik programlarının uzunluğu ve doğası,  para politikalarına uyumun etkilerinin dağılımı son derece keskin hâle getiriyor.”

 

Zenginlere bel bağlamak

 

BIS analistleri parasal gevşemeyle reel ekonomideki hareketliliğin zenginler üzerinden sağlanacağının düşünüldüğünü ifade etti. Çünkü yatırımcılar, ellerindeki varlıkların değerinin arttığını gördükçe daha zengin hissedecek ve daha çok harcayacaktı.

Merkez bankalarının varlık alımları, yatırımcıları risk aralığının dışına itmeye zorlayarak hisselerin risk primlerini düşürdü. Bu da hisseler için olumlu bir etkiydi.

Para politikalarının varlık fiyatlarını artırarak gelir adaletsizliğini artırdığını savunan BIS analistlerine göre 2010’dan bu yana yüksek varlık gelirleri, hızlı büyümenin lokomotifi oldu.

Bloomberg’e konuşan CIBC Dünya Piyasaları Baş Ekonomisti Avery Shenfeld’e göre emlak ve hisse senedi gibi tüm varlıkların düşük faiz çağında iki kat daha fazla sermaye akışı sağladığını söyledi.

 

Hane halkları faiz değişikliklerine daha hassas

 

BIS raporuna göre parasal teşvikin gelir eşitsizliğindeki etkisi hanehalklarının bilançolarındaki değişikliklerde daha belirgin hâle geliyor:

“Hanehalkları, son 10 yılda faiz oranları ve varlık değerlerindeki değişikliklere daha hassas hâle geldi. Gelişmiş ekonomilerde hanehalkları bilançoları gayrisafi yurtiçi hasıladan daha hızlı genişledi. Ayrıca, 1980’den bu yana sermaye gelirleri sürekli olarak büyüyor ve bugün hanehalkları gelirlerinin yüzde 30’unu oluşturuyor”

ETİKETLER

merkez bankasıgelir dağılımı

İlgili Haberler

Ali Koç: Gelir eşitsizliğini liderler ya da iş dünyası gönüllü düzeltemezse birileri bunu zorla düzeltecek

"Sözlerimin bu kadar çok ilgi çekmesini biraz garipsedim"

Dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesiminin serveti yüzde 99'un toplamına eşit

Rapor, Davos Zirvesi öncesi liderlere uyarı niteliği taşıyor

Türkiye'nin en zengin 100 ismi açıklandı; Murat Ülker, 2.9 milyar dolarlık servetiyle zirveye oturdu

Geçen yıl 8 olan kadın milyarder sayısı bu yıl 5'e geriledi

Dünyanın en zenginleri belli oldu; Bill Gates, 78.5 milyar dolarlık servetiyle zirveye oturdu

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ise 44,6 milyar dolarlık servetiyle listede altıncı sırada yer aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24