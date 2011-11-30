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Ekonomi

Merkez bankaları anlaştı FRANKFURT (A.A)

30 Kasım 2011 17:23

-Merkez bankaları anlaştı  FRANKFURT (A.A) - 30.11.2011 - Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasalara dolar likiditesi sağlamak üzere Kanada, ABD, İngiltere, Japonya ve İsviçre merkez bankalarıyla anlaştıklarını bildirdi. ECB'den yapılan yazılı açıklamada, bankalara finansman kolaylığı için Avrupa Merkez Bankasının, ABD Merkez Bankası (Fed), Japonya Merkez Bankası (BoJ), Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve İsviçre Merkez Bankası ile 5 Aralık Pazartesi gününden itibaren piyasalara dolar likiditesi sağlamak üzere anlaştığı belirtildi.

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