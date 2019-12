Merkez, bankacılık sistemi için B planını açıkladı

Merkez Bankası, hakkında belirsizlik ve güvensizlik oluşan bankaya, fon çekilişini karşılayacak miktarda kredi verebileceğini, kuruluş ve görev yasasının bu yetkiyi verdiğini açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, “Bu adımla her türlü gelişmeye karşı elimizi güçlü tutmayı amaçladık. Bankacılık sistemine her türlü desteği vereceğiz” dedi.



Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, bankalara, özkaynaklarının iki katına kadar likidite destek kredisi kullanma olanağına ilişkin kararın, Merkez Bankasının "B planı" olduğunu söyledi. Yılmaz, Türk bankalarının ve sisteminin dayanıklı durumda olduğunu da vurguladı.



Yılmaz, B planının, Merkez Bankasının, küresel finansal koşulların değişmesi, banka sisteminde belirsizlik ve güvensizlik oluşması, fon çekilişlerinin hızlanması halinde ihtiyacı olabilecek bankalara, Merkez Bankasının, fon çekilişlerini karşılayacak miktarda kredi verebileceğini söyledi.



Şimdi sistemde herhangi bir sorunun bulunmadığının altını çizen Yılmaz, bu adımla, her türlü gelişmeye karşı ellerini güçlü tutmayı amaçladıklarını belirtti.



Likiditeyi iyi yöneten ülkelerin krizden daha hızlı çıkabileceğini vurgulayan Yılmaz, bu nedenle, Merkez Bankasının her türlü alternatif planlara sahip olduğunu kaydetti.



Munzam karşılıkların indirilmesinin de bankaların kaynak sağlaması açısından önemli bir adım olduğunu belirten Yılmaz, bundan böyle de, bu türden adımları atarak, bankacılık sistemine her türlü desteği vereceklerinivurguladı.



Ana hedef fiyat istikrarı



Merkez Bankasının ana hedefinin her türlü koşulda fiyat istikrarı olduğunun altını çizen Yılmaz, fiyat istikrarının ekonomide, faizlerin daha da inmesine imkan vererek, ekonomik büyüme ve istihdama katkı sağlayacağını kaydetti.



Likidite desteği kararı



Likidite desteği kararı uyarınca, krediler, avans şeklinde, birer aylık vadelerle, en fazla bir yıl süreyle kullandırılacak.



Bu tür kredilerin faizinin merkez bankalarının normal açık piyasa işlemleri faiz oranından daha yüksek belirlenmesi temel ilkesi dikkate alınarak, Merkez Bankası;nın Bankalararası Para Piyasası gün içi işlemleri için belirlediği borç verme faiz oranından, mevcut durumda, Bankalararası Para Piyasasında kabul edilen teminatlar karşılığında, kredi başvurusunda bulunan bankanın özkaynaklarının iki katı ile sınırlı olmak üzere kullandırılacak.



Dört koşullu likidite desteği



1 Krediler avans şeklinde, birer aylık vadelerle, en fazla bir yıl süreyle,

2 Bu tür kredilerin faizinin merkez bankalarının normal açık piyasa işlemleri faiz oranından daha yüksek belirlenmesi temel ilkesi dikkate alınarak, Merkez Bankası’nın Bankalararası Para Piyasası gün içi işlemleri için belirlediği borç verme faiz oranından,

3 Mevcut durumda, Bankalararası Para Piyasası’nda kabul edilen teminatlar karşılığında,

4 Kredi başvurusunda bulunan bankanın özkaynaklarının iki katı ile sınırlı olmak üzere likidite desteği verilebilecek.