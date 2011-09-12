Merkel'li şakalar kriz çıkarır mı?

T24 - Berlusconi'nin 30 ses kaydı mahkemeye sunuluyor. Bunga bunga partilerinde Alman lider Merkel hakkında söylenenlerin diplomatik krize neden olacağı belirtiliyor.





Radikal gazetesinde yer alan habere göre, İtalya’da Berlusconi’nin “bunga bunga” partilerine kadın servisi yaptıktan sonra başbakandan 1 milyon dolara yakın şantaj parası aldığı iddia edilen iş adamının davasında Berlusconi’ye ait 30 ses kaydının mahkemeye sunulması bekleniyor.



İtalyan basınına sızdırılması beklenen kayıtlarda daha önce bu kadınların hiçbiriyle seks yapmadığını iddia eden Berlusconi’nin açıkça seks partilerini anlattığı belirtiliyor. Başbakanın Alman lider Angela Merkel hakkında ağza alınmayacak şakalar yaptığı ve bu kayıtların Almanya ile İtalya arasında diplomatik krize yol açacağı da iddialar arasında.







Kanguru başbakan...





İngiltere Başbakanı David Cameron 1 yaşına basan kızı Florence ve eşi Samantha ile dün bir rock festivaline katıldı. Evinin hemen yakınlarındaki festivalde vatandaşlarla sohbet ederek müzik dinleyen başbakan ve ailesi, adam başı 55 sterlinlik bilet ücretini de kendi cebinden karşıladı. Cameronlar’ın festival alanına kurulan restoranda yemek yeme girişimi ise “rezervasyonu olmadığı gerekçesiyle” reddedildi.







