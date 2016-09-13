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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'le Berlin yönetimi arasında gerginlik

Berlin'de pazar günü yapılacak olan eyalet seçimleri yaklaşırken Başbakan Angela Merkel ile Berlin'e hükümet eden Belediye Başkanı Michael Müller arasındaki gerginlik büyüyor.

13 Eylül 2016 18:52


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'deki eyalet seçimleri öncesi Sosyal Demokrat Parti üyesi Belediye Başkanı ve Eyalet Başbakanı Müller'i mülteci politikasından ötürü sert şekilde eleştirdi.

"Tagesspiegel" gazetesine açıklamalarda bulunan Başbakan Merkel, Müller'i mülteci politikalarından ötürü eleştirerek, "Berlin'e hükümet eden Belediye Başkanı yetkili olmadığını söyleyip sorumluluğu kendi üzerinden atıyor" dedi. Merkel, "Hükümet başkanları her zaman sorumluluk taşır ve seçimlerde de sorumlu tutulur" diye konuştu.

2011 yılında Berlin'de kurulan büyük koalisyona atfen Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) yönetime dâhil olmasından bu yana Berlin'de düzelme olduğunu belirten Merkel, yeni evlerin inşasını, altyapı çalışmalarını ve iç güvenliğin artırılması için gösterilen yoğun çabaları buna örnek gösterdi.

Seçim yarışında SPD önde

Berlin'e hükümet eden Belediye Başkanı Michael Müller, rakibi CDU'nun adayı Frank Henkel ile katıldığı televizyon açık oturumunda, "Merkel'in yardım etmek istediğini söylemesini doğru buluyorum, ama nasıl yardım edeceğini söylemedi" sözleriyle Merkel'in mülteci politikasına yönelik eleştiriler yöneltmişti.

Müller birlik partilerinin Almanya'da modern bir göç yasasının yürürlüğe girmesine engel olduğunu belirterek Henkel'in burka yasağı ve çifte vatandaşlık konusundaki çıkışlarıyla durumu daha da güçleştirdiğini söylemişti. Müller Henkel'i eleştirerek, söz konusu önerilerin 'çifte vatandaşlığı bulunan ve başka bir kültürden gelen kişilerin genel zan altında bırakılmasına yol açtığını' söylemişti.

Berlin'de yaklaşık 2,5 milyon seçmen, yeni parlamentoyu seçmek üzere pazar günü sandık başına gidecek. Anketlerde SPD'nin adayı Müller önde görünüyor. Cicero dergisi tarafından yayımlanan kamuoyu araştırmasına göre, SPD'nin oy oranı yüzde 22 dolayında iken, Yeşiller ve CDU ise yüzde 18 dolayında seçmenin desteğini alıyor. Seçim anketlerine göre, Sol Parti ve sağ popülist AfD'nin oy oranı ise yüzde 14 dolayında.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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