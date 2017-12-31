Merkel’in yeni yıl mesajı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bu akşam televizyonlarda yayınlanacak yeni yıl konuşması basına dağıtıldı. Merkel konuşmasında, siyasi açıdan tartışmalarla geçen bir yılın ardından hükümet kurma çalışmalarında gecikmenin hızlıca son bulması sözünü verdi. Başbakan, "Dünya bizi beklemez" dedi.

Siyasetçilerin geleceğin zor görevleriyle ilgilenerek vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması gerektiğini söyleyen Merkel, "Bu konuda kendimi sorumlu hissediyorum bu nedenle de Almanya için yeni yılda sağlam bir hükümet kurulmasına çalışıyorum" dedi.

Merkel konuşmasında vatandaşlardan, toplumu içeride bir arada tutan faktörlerin daha fazla bilincinde olmasını isteyerek, ortaklıkların yeniden ön planda tutulmak zorunda olduğunu belirtti. Merkel, "Başkalarına karşı daha fazla saygılı olunması için çaba gösterilmek zorunda. Burada kapsamlı bir saygıdan bahsediyorum; nazik olmak, gerçekten dinlemek, anlayışlı olmak…Bunlar benim yeni yıl dileklerim" dedi.

"Almanya'nın gerçeklikleri"

Birçok kişinin Almanya'da birliktelik konusunda endişeleri bulunduğunu söyleyen Merkel, "Bu konuda uzun süredir hiç bu kadar farklı görüş olmamıştı. Bazıları toplumu ikiye bölen bir çatlaktan bile bahsediyor. Kimileri dünyaya açık ve çeşitliliklerin olduğu bir topluma sahip, ekonomik açıdan güçlü bir ülke görürken, başkaları birçok insanın bu başarıdan pay alamadığı görüşünde. Her ikisi de ülkemizin gerçekleri. Başarı ve güven tıpkı korku ve şüphe gibi Almanya'nın gerçeklikleri. Benim için her ikisi de teşvik edici" diye konuştu.

Almanya'nın 10, 15 yıl sonra da iyi durumda olması için koşulların yerine getirilmesi gerektiğini söyleyen Merkel, bu koşullara yeni işyerleri ve iş olanakları yaratılması, dijitalleşmenin sağlanması, ailelerin mali yükünün azaltılması, bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ile kent ve kırsal kesimde aynı yaşam koşullarının sağlanmasını örnek olarak verdi. Başbakan, "Güçlü bir devlete daha fazla yatırım yapmak zorundayız. Ortak yaşam kurallarımızı savunan ve hepimizin güvenliğini temin eden güçlü bir devlete" dedi.

Avrupa'da dayanışma

Konuşmasında Avrupa’da dayanışmaya da dikkat çeken Merkel, "Avrupalılar değerlerini dayanışma ve bilinç içinde hem içte, hem de dışta temsil etmek zorundadır" dedi. Merkel, Almanya ve Fransa’nın bunun gerçekleşmesi ve Avrupa’yı gelecekte de canlı tutmak için ortaklaşa çalıştığını da vurguladı. Almanya’nın geleceğinin Avrupa’nın geleceğinden ayrılamayacağını söyleyen Merkel, AB içindeki 27 ülkenin Birliğin bir arada kalması için şimdiye kadar olduğundan daha fazla harekete geçmek zorunda olduğunu belirtti. Merkel, "Bu konu gelecek yılın en önemli konusu olacak" dedi.

DPA/EPD/KNA, HT/BW

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