T24 LogoT24 Logo
Dünya

Merkel'in sözcüsü: Federal Parlamento milletvekillerinin PKK ile ilişkilendirilmesi anlaşılır değil

Erdoğan, soykırım kararına destek veren Türk milletvekilleri için "PKK'nın Almanya'daki uzantılarıdır" demişti

07 Haziran 2016 10:49

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Sözcüsü Steffen Seibert, 'Ermeni Soykırımı' kararına destek veren Türk kökenli milletvekillerinin "PKK’nın uzantısı olduklarını" söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını kabul etmediklerini söyledi. Seibert, "Federal Parlamento milletvekillerinin terörizmle ilişkilendirilmesi, bizim için hiçbir şekilde anlaşılabilir değil" dedi.

 

“PKK, Almanya için de terör örgütü”

 

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ahmet Yıldırım’ın haberine göre, “PKK’yı Almanya’nın da terör örgütü olarak gördüğünü” belirten Seibert, ‘soykırım’ tasarısının kabulüne yönelik eleştiriler için, “Federal Meclis, egemen olarak kararını verdi. Karara saygı duyulması gerekir. Başbakan Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini bu husus çerçevesinde yürütmüştür” diye konuştu. Alman hükümet sözcüsü ayrıca, bu tür görüşmelerin gizliliğine de vurgu yaptı.

 

“Onların Türklükle alakası yok, kanı bozuk bir defa”

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı konuşmada, “Almanya’daki olay, İslamofobyanın şu anda dışa vuran bir uygulamasıdır. Onların üst akıllarını filan biliyoruz ama ne yaparlarsa yapsınlar, kendileri çalar, kendileri oynar, kendileri dinlerler. ’Almanya Parlamentosu bu kararı almış, halimiz ne olacak?’ Hiçbir şey olmayacak. Bunların yaptığı sadece kendilerini tatmindir, başka bir şey değil" demişti. Erdoğan, "Orada 11 tane Türk varmış. Ne Türk’ü, geç o işi. Onların Türklükle alakası yok, onların kanı bozuk bir defa. Onların kimin sözcüsü oldukları belli zaten. Onlar bu ülkedeki bölücü terör örgütünün Almanya’daki uzantılarıdır ve benim zaman zaman söyleyip, başka yerlere çekilen ’Alman ekolü’ dediğim olay budur işte. Budur. Ne yaparlarsa yapsınlar, evet biz sıradan bir millet değiliz. Bizim milletimiz Anadolu’ya ordularından önce gazi dervişleriyle, Alperenleriyle girmiştir" diye konuşmuştu.

ETİKETLER

Almanya Federal ParlamentoRecep Tayyip ErdoğanErmeni SoykırımıPKK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24