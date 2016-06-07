Merkel'in sözcüsü: Federal Parlamento milletvekillerinin PKK ile ilişkilendirilmesi anlaşılır değil

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Sözcüsü Steffen Seibert, 'Ermeni Soykırımı' kararına destek veren Türk kökenli milletvekillerinin "PKK’nın uzantısı olduklarını" söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını kabul etmediklerini söyledi. Seibert, "Federal Parlamento milletvekillerinin terörizmle ilişkilendirilmesi, bizim için hiçbir şekilde anlaşılabilir değil" dedi.

“PKK, Almanya için de terör örgütü”

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ahmet Yıldırım’ın haberine göre, “PKK’yı Almanya’nın da terör örgütü olarak gördüğünü” belirten Seibert, ‘soykırım’ tasarısının kabulüne yönelik eleştiriler için, “Federal Meclis, egemen olarak kararını verdi. Karara saygı duyulması gerekir. Başbakan Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini bu husus çerçevesinde yürütmüştür” diye konuştu. Alman hükümet sözcüsü ayrıca, bu tür görüşmelerin gizliliğine de vurgu yaptı.

“Onların Türklükle alakası yok, kanı bozuk bir defa”

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı konuşmada, “Almanya’daki olay, İslamofobyanın şu anda dışa vuran bir uygulamasıdır. Onların üst akıllarını filan biliyoruz ama ne yaparlarsa yapsınlar, kendileri çalar, kendileri oynar, kendileri dinlerler. ’Almanya Parlamentosu bu kararı almış, halimiz ne olacak?’ Hiçbir şey olmayacak. Bunların yaptığı sadece kendilerini tatmindir, başka bir şey değil" demişti. Erdoğan, "Orada 11 tane Türk varmış. Ne Türk’ü, geç o işi. Onların Türklükle alakası yok, onların kanı bozuk bir defa. Onların kimin sözcüsü oldukları belli zaten. Onlar bu ülkedeki bölücü terör örgütünün Almanya’daki uzantılarıdır ve benim zaman zaman söyleyip, başka yerlere çekilen ’Alman ekolü’ dediğim olay budur işte. Budur. Ne yaparlarsa yapsınlar, evet biz sıradan bir millet değiliz. Bizim milletimiz Anadolu’ya ordularından önce gazi dervişleriyle, Alperenleriyle girmiştir" diye konuşmuştu.