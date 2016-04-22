Merkel'in partisi kan kaybediyor



Alman birinci televizyon kanalı ARD'nin "Deutschlandtrend" anketi partilerin tahmini oy oranlarını ortaya koydu. Hristiyan Birlik'in (CDU/CSU) oy oranı bir puanlık azalmayla yüzde 33'e düşerek 2011 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Hristiyan Birlik'in koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) düşük seyreden oy oranında da yükselme kaydedilmedi. SPD, yüzde 21 tahmini oy oranıyla rekor düşüş yaşayan bir başka parti.

İktidar partileri gerilerken seçmen sağ popülistlere yöneliyor. Almanya için Alternatif (AfD), İslam ve yabancı karşıtı söylemiyle prim yapıyor. AfD'nin ülke genelinde yüzde 14'e ulaşan oy oranı doğu eyaletlerinde yüzde 20'leri aşıyor.

Yeşiller bir puanlık gerilemeyle yüzde 12, Sol Parti bir puanlık artışla yüzde 8, Hür Demokrat Parti ise yüzde 7 tahmini oy oranına sahip.

Mülteci krizi ve terörle mücadeleyi sordular

Infratest dimap araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre ise Alman halkının yüzde 52'si hükümeti mülteci krizinin üstesinden gelebilecek nitelikte görmüyor. Hükümetin krizin üstesinden gelebileceğini düşünenlerin oranı yüzde 46.

Terörle mücadelede hükümeti yeterli görenler ile yetersiz bulanlar yüzde 47 ile aynı seviyede yer alıyor.