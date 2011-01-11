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Dünya

MERKEL'İN KIBRIS RUM KESİMİ TEMASLARI LEFKOŞA (A.A) 

11 Ocak 2011 20:51

-MERKEL'İN KIBRIS RUM KESİMİ TEMASLARI LEFKOŞA (A.A) - 11.01.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kıbrıs Rum kesimini ziyareti kapsamında BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim ve Genel Sekreterin Özel Danışmanı Aleksander Downer ile görüştü. Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palace Otel'de yapılan görüşmede basına görüntü verilmedi ve bir açıklama yapılmadı. Merkel Ledra Palace Otel yakınında bulunan Goethe Enstitüsü'nü de ziyaret ederek, bazı Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerle görüştü. Merkel, Gençlerle toplu fotoğraf da çektirdi.

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