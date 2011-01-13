-MERKEL'İN İSRAİL ZİYARETİ ERTELENEBİLİR KUDÜS (A.A) - 13.01.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bu ay İsrail'e yapmayı planladığı ziyaretin, İsrail Dışişleri Bakanlığındaki grev nedeniyle ertelenebileceği açıklandı. İsrailli diplomatların sendikasının sözcüsü Yaakov Livne, 4 haftalık grev boyunca, yurt dışında da İsraillilerin büyükelçiliklerden çok acil durumlar haricinde konsolosluk hizmeti alamayacaklarını belirtti. İsrailli diplomatlar, ücretlerinin savunma kurumlarındaki çalışanlardan daha düşük olmasını gerekçe göstererek greve gitti. Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in bu ay içindeki İsrail ziyareti de grev nedeniyle ertelendi. Kremlin Sarayı yetkilileri, Medvedev'in Ürdün'den Batı Şeria'ya geçebileceğini bildirdi. Ancak bu geçiş için de İsrailli diplomatların onay vermesi gerekiyor.