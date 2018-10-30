Merkel'in çekilmesi İçişleri Bakanı üzerindeki baskıyı artırdı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin genel başkanlığını bırakacağını açıklaması koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin lideri Horst Seehofer üzerindeki istifa baskısını artırdı.

Saarland eyaletinin CDU'lu Başbakanı Tobias Hans, İçişleri Bakanı Seehofer'in, Merkel gibi partisinin genel başkanlığını bırakmasını talep etti. Hans, Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Angela Merkel'in "kötü bir seçim sonucunun ardından sorumluluğu üstlenme” konusunda örnek olduğunu ifade etti. Hans, "Angela Merkel nasıl gideceğini kendisi belirlemeyi başardı, aynı şeyi meslektaşım Horst Seehofer için de diliyorum” dedi.

Başbakan Merkel, CDU'nun Hessen eyaletinde yapılan seçimlerde oy kaybetmesi üzerine partisinin Aralık ayı başında yapılacak kongresinde genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı. CDU, Hessen eyaletinde Pazar günü yapılan seçimlerde, 2013'e kıyasla 11,3 puan kaybederek oyların yüzde 27'sini almıştı. Merkel, başbakanlık görevini ise 2021 yılına kadar sürdürmeyi planlıyor.

Bundan yaklaşık iki hafta önce Bavyera eyaletinde yapılan seçimlerde de sadece bu eyalette örgütlü olan CSU'nun oyları bir önceki seçimlere kıyasla yüzde 10,5 düşerek, yüzde 37 civarında kalmıştı. Seehofer, seçimler sonrasında CSU genel başkanlığından istifa etmeyeceğine işaret etmişti.

Alman meclisinin CDU Hessen grubu Başkanı Michael Brand, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin bu iki eyalette yapılan seçimlerde aldığı kötü sonuçlardan Seehofer'i sorumlu tuttu. Brand, Fuldaer Zeitung'a yaptığı açıklamada, "Hristiyan Birlik'in Bavyera ve Hessen'da yaşadığı yıkımın her bir nedeni var: Horst Seehofer” dedi. Brand, "kim kendi egosunu sorumluluklarının üzerinde tutar ve siyasi kıstaslar yerine hastalıklı bir şekilde hareket ederse, insanlar öfke ve yılgınlık ile ondan uzaklaşır” dedi.

Angela Merkel'in CDU'nun genel başkanlığını bırakacağını açıklamasının ardından CSU içinde de gözler Seehofer'e çevrildi. Alman haber ajansı dpa'ya adının açıklanmaması şartı ile konuşan CSU'dan üst düzey bir isim, "Seehofer, süresinin dolduğunu belki daha çabuk fark edebilir” dedi. CSU'lu siyasetçi, Seehofer'in parti içinde desteğini kaybettiğini görmesi gerektiğini, bu desteği eyalet seçimlerinde değil, geçen yıl yapılan genel seçimlerde kaybettiğini dile getirdi.

CSU içinde Bavyera eyaletinde yapılacak koalisyon pazarlıklarının ardından Seehofer'in geleceği konusunda da karar verileceği öne sürülüyor. Bu kararın bu hafta sonu alınabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Zaman kazanmak istediği tahmin edilen Seehofer, partisinin geleceğine dair önerilerini Kasım ayının ortasında açıklayacağını duyurdu. Partisinin desteğini önemli ölçüde kaybettiği belirtilen Seehofer'in CSU genel başkanlığını kendi isteği ile bırakmazsa partinin bunu sağlamak için gereken adımları atabileceği öne sürülüyor. Seehofer'in genel başkanlık görevinin süresi 2019 yılının sonunda doluyor.

dpa/JD,GA

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