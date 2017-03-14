Merkel'in ABD ziyareti ertelendi

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ABD ziyareti cuma gününe ertelendi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Merkel’in, ABD Başkanı Donald Trump ile salı günü için öngörülen buluşmasının ABD’nin Atlas Okyanusu kıyısındaki kötü hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Erteleme kararının Merkel’in uçağı havalanmadan kısa bir süre önce alındığı bildiriliyor. Almanya Başbakanı, Trump ile telefonda konuştuğunu, ABD Başkanı’nın kendisine Washington’daki kötü hava koşullarını dile getirdiğini ve ziyareti erteleme kararını birlikte aldıklarını söyledi.

Merkel’in salı günü Beyaz Saray’da Trump ile bir araya gelmesi planlanıyordu. Alman Federal Hükümet yetkililerinin verdiği bilgilere göre, liderlerin gündemindeki ağırlıklı konular ABD’nin Almanya ve Avrupa Birliği ile ticaret ortağı, güvenlik ortağı ve değerler ortağı olarak ilişkileri. Merkel’in ABD’nin yeni başkanı ile ayrıca Suriye, Libya, Afganistan ve Ukrayna’daki durumu konuşmak istediği ve terörle mücadele ile mülteci politikasının da masaya gelmesinin planlandığı bildiriliyor.

Merkel, yola çıkmaya hazırlanırken, Trump ile konuşacağına sevindiğini bir kez daha dile getirmiş ve birbiri hakkında konuşmak yerine birbiriyle konuşmanın daha iyi olduğunu vurgulamıştı. Liderlerin buluşmasında Trump’ın "Önce Amerika” sloganı doğrultusunda ABD ekonomisini dışa kapatmaya yönelik tartışmalı planlarının da ele alınması bekleniyor. Almanya Başbakanı serbest ticaret ve açık pazarlardan yana bir çizgiyi savunuyor.

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AFP/dpa, AÜ/BÖ