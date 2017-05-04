Merkel'i buzladılar

Suudi televizyonu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in saçını sansürleyerek yayınladı. Suudi Arabistan'da baş örtme zorunluluğu olsa da kadın liderler için daha 'esnek' davranılıyor.

Gazete DuvaR’da yer alan habere göre, Merkel’in Suudi Arabistan ziyaretine kanallarında yer veren Suudi televizyonu, görüntüleri sansürleyerek aktardı. Suudi Arabistan Kralı Salman ile yaptıkları resmi görüşmeden çekilen fotoğraf Merkel’in saçları buzlanarak verildi.

Alman Başbakanı Merkel’in geçtiğimiz gün yedi yıl aradan sonra yaptığı Suudi Arabistan ziyareti Suudi kanalına ‘sansürlü’ olarak yansıdı. Kadınların başörtüsü takma zorunluluğu olan Suudi Arabistan’da, ziyaretçiler için de bu kural geçerli. Ancak resmi ziyaretlerde bu kurala esneklikler getirilebiliyor.

May'in ziyaretinde de aynı görüntü

Geçtiğimiz aylarda İngiltere Başbakanı Theresa May’in Suudi Arabistan’a ziyaretinde yine benzer görüntüler yansıdı. Suudi Arabistan’a kadın liderler tarafından yapılan ziyaretler sık sık Batı medyası tarafından gündem olmakta. İngiliz gazetesi durumu ‘May, başını örtmeyi reddetti’ manşetiyle haberleştirmişti.