Merkel'i bekletirken Erdoğan'la konuşuyormuş

İtalya'nın 73 yaşındaki Başbakanı Silvio Berlusconi, bu kez içini CNN International televizyonuna döktü. Berlusconi, Fransa ve Almanya'nın ortaklaşa düzenlediği NATO toplantısı sırasında Almanya Başbakan'ı Angela Merkel'i, telefonda Başbakan Tayyip Erdoğan ile konuştuğu için beklettiğini açıklarken, "Benim başbakanlık yapmam bir fedakarlıktır. İşimi hiç, hem de hiç sevmiyorum. Bu işi sadece sorumluluk gereği yapıyorum" dedi.



Berlusconi, ABD merkezli CNN televizyonunun "Revealed" adlı programında yayınlanan özel demecinde, "benim başbakanlık yapmam bir fedakarlıktır. İşimi hiç, hem de hiç sevmiyorum. Bu işi sadece sorumluluk gereği yapıyorum" dedi.



Berlusconi, başbakanlığın hiç de kolay bir iş olmadığına değinerek, "çoğu zaman çok kötü müzakerelerle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Burada hep skandal peşinde koşan, hatta arlanmak bilmeyen berbat bir basın var. İtalya gibi bir ülkede hükümetin başında olmak gerçekten çok zor iş" diye konuştu.



Başbakan Berlusconi, ABD Başkanı Barak Obama'yı "bronzlaşmış" diye nitelemesi de dahil, tartışma yaratan ifadelerine ilişkin soruyu ise, "ben asla gaf yapmadım. Tek bir gafım bile yoktur. Gaf dedikleri şeylerin tümü, basının uydurmasıdır" diye yanıtladı.



Basının, Fransa ve Almanya'nın ortaklaşa düzenlediği NATO Zirvesi sırasında uzun süre telefonla konuşmakla, kendisini karşılamak için bekleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel karşısında saygısızlık ve gaf yapmakla kendisini suçladığını anımsatan Berlusconi, "oysa ben o sırada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Genel Sekreterliği meselesini konuşmaktaydım. Nitekim Merkel, o telefon görüşmesinden dolayı bana teşekkür de etti" dedi.



Berlusconi, "benim yaşımdaki birinin gaf yapması zor, zira ben önce düşünür sonra konuşurum. Konuşurken fıkra anlattığım doğrudur, ama bunlar herkesin dinleyebileceği fıkralardır. Zira her zaman için ne dediğinin bilincinde olan biriyim" diye konuştu.



İtalya Başbakanı Berlusconi, Napoli'de 18 yaşındaki Noemi Letizia'nın doğum günü partisine bizzat katılmasının da basın tarafından çarpıtıldığını iddia ederek, "aslında o hadisede olumsuz diye nitelenebilecek bir durum söz konusu değil. Zira o kızın anne ve babası, benim kendilerini uzun süredir tanıdığım kişiler" dedi.



Berlusconi, kadınlara birlikte olmak için para ödediği yolundaki iddiaları da redderek, "halk tüm bunların iftira olduğunu biliyor. İnsanlar beni çok seviyor. Gezilerim sırasında da insanlar bana müthiş sevgi gösteriyor" ifadelerini kullandı.