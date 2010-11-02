-MERKEL'E GÖNDERİLEN BOMBALI PAKET ATİNA'DAKİYLE AYNI BERLİN (A.A) - 02.11.2010 - Almanya Başbakanı Angela Merkel'e gönderilen ve içinde patlayıcı madde olduğu belirlenen paketteki ateşleme mekanizmasının, Atina'daki İsviçre Büyükelçiliğine gönderilen paketin içindeki ateşleme mekanizmasıyla aynı olduğu belirlendi. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, söz konusu paketin 2 gün önce havayoluyla Yunanistan'dan Almanya'ya gönderildiğinin ve ateşleme mekanizmasının, Atina'daki paketteki ateşleme mekanizmasıyla benzerlik gösterdiğinin saptandığını söyledi. Yunanistan'daki bazı büyükelçiliklere gönderilen patlayıcı paketleriyle ilgili olarak bu ülkede 2 zanlının gözaltına alındığına işaret eden Maiziere, bu paketlerin, Yemen'den, Almanya üzerinden İngiltere'ye kargoyla taşınan bombalı paketlerle bir ilgisi olduğu yönünde ise bulguya rastlanmadığını belirtti. Almanya'daki bazı gazete ve televizyon haberlerinde, paketin içindeki maddenin patlamaya hazır ve insana zarar verebilecek nitelikte olduğu ifade edildi. Haberlerde, bu olayın terör örgütü El Kaide'nin bir eylemi olmadığının, radikal Yunan anarşistler tarafından yapıldığının tahmin edildiği belirtildi. Almanya Başbakanı Merkel ise bugün Belçika'yı ziyaret etti.