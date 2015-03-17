Merkel'den Yunanistan mesajı



Yunanistan'da troykanın talep ettiği tasarruf programını uygulamayı reddeden Syriza hükümetinin iktidara gelmesiyle birlikte yeni bir dönemece giren Almanya-Yunanistan ilişkilerine son dönemde damgasını vuran görüş ayrılıklarına karşın iki ülkenin başbakanları pazartesi günü Berlin'de bir araya gelecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetini kabul eden Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, gelecek pazartesi günü Almanya'ya resmi bir ziyaret düzenleyecek. İki liderin perşembe günü Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının zirvesinde de bir araya gelmesi bekleniyor.

Ziyaret öncesi açıklamalar yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan ile Euro Bölgesi arasındaki borç tartışmasında arabuluculuk yapmanın Almanya'nın görevi olduğunu söyledi. Merkel meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, Almanya'nın her zaman, ilerleme kaydedilmesi için elinden gelen her şeyi yapan bir ülke olması gerektiğini belirtti.

Orta parmak krizi

Hristiyan Birlik Partileri Meclis Grup Başkanı Volker Kauder de Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nde kalmasını sağlamak için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiğini söyledi. Ancak Kauder, bunun için Yunan hükümetinin Euro ortakları ile ilişki kurma tarzını değiştirmesi ve reformları uygulamaya koyması gerektiğini belirtti.

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in pazar akşamı Alman birinci kanalı ARD'deki açıklamalarına değinen Kauder, “Wolfgang Schäuble'nin bu şekilde saldırıya uğramasına izin verilemez. Sayın Varufakis'in yaptığı gibi, bir hükümet üyesinin Alman televizyonlarında yalan söylemesi de kabul edilemez” dedi.

Pazar akşamı söz konusu programa canlı bağlanan Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, 2010 yılında Zagreb'de katıldığı bir Euro konulu bir konferansta Almanları hedef alarak orta parmağını gösterdiği iddialarını reddetmiş, görüntülerin ise ‘montaj' olduğunu öne sürmüştü. Ancak ARD'nin haber portalı tagesschau.de'de yer alan bir haberde, birçok uzmanın görüntüleri izlediği ve videonun gerçek olduğu kanısına vardığını belirtildi.