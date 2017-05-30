Merkel'den yeni İncirlik açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile yaşanan İncirlik krizi konusunda Türk ve Alman dışişleri bakanlarının yapacakları görüşmenin etkili olacağını söyledi.

Berlin'de konuya ilişkin açıklama yapan Merkel, hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti SPD ve muhalefetten gelen derhal çekilelim yönündeki görüşlere dolaylı yoldan karşı çıkarak, karar vermek için Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile önümüzdeki günlerde yapacağı görüşmenin beklenmesi gerektiğini işaret etti.

Parlamenterlere İncirlik izni verilmesinin şart olduğunu bir kez daha tekrarlayan Merkel, İncirlik konusunda son kararı vermek için dışişleri bakanlarının görüşmesinden çıkacak sonucun beklenilmesi gerektiğini, birlik partilerinin bu konu hakkındaki kararını ise önümüzdeki haftalarda vereceğini vurguladı.