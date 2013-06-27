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Dünya

Merkel'den 'Türkiye' açıklaması: Temel haklar müzakere edilemez

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa değerlerinin ve temel hakların müzakere edilemeyeceğini açıkladı

27 Haziran 2013 16:56

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis'te yaptığı hükümet açıklamasında Türkiye ile AB üyelik müzakerelerine değindi. Merkel, Türkiye ile müzakerelerde yeni fasıl açılması kararının ardından müzakerelerin devamında Avrupa'nın temel vatandaşlık haklarının korunması konusuna vurgu yapacağını kaydetti.

Türkiye'nin önemli bir partner olduğunu belirten Merkel, “Ancak Avrupa olarak gösteri özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, hukuk devleti, din özgürlüğü gibi değerlerimiz her zaman için geçerlidir. Müzakereye açık değildir” diye konuştu.

Müzakerelerin üç yıllık aradan sonra yeni bir fasıl açılarak sonbaharda devam ettirilmesi kararının temel olarak doğru olduğunu kaydeden Merkel, Türkiye'deki göstericilere yönelik şiddet konusunda ise, ‘hiçbir şey olmamış gibi yapılamayacağını' vurguladı.

Almanya ve Türkiye arasında Gezi Parkı olayları sebebiyle karşılıklı açıklamalarla gerilim tırmanmıştı.

Almanya, 22. başlıkta müzakerelerin başlatılmasının ertelenmesi önerisinde bulunmuş, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının yaptığı toplantıda kriz aşılmıştı.

Müzakerelerin başlamasına yönelik teknik prosedür için Türkiye ile ilgili ilerleme raporu beklenecek.

 

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