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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'den Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, iki gün sürecek Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi için gittiği Brüksel'de açıklamada bulundu. Sığınmacı krizinde Avrupa'nın Türkiye'nin yükünü paylaşması gerektiğini söyledi.

19 Şubat 2016 00:25


Almanya Başbakanı Angela Merkel, sığınmacı krizine ilişkin AB-Türkiye Ortak Eylem Planı'nın uygulanması için özellikle çaba sarf eden ülkelerin oluşturduğu ve "gönüllüler koalisyonu" olarak anılan grubun bugün toplanamadığını kaydetti.

Korkunç terör saldırılarından dolayı Türk halkının acılarını paylaştığını vurgulayan Almanya Başbakanı Merkel, Türk mevkidaşı Ahmet Davutoğlu'nun bu sebepten dolayı Brüksel'e gelememesini anlayışla karşıladığını söyledi. Merkel, Alman halkı adına Türk yetkilileri arayarak taziyelerini ilettiğini belirtti.

Türkiye planı için bastıracak

Sığınmacı krizinin çözümünde AB-Türkiye Ortak Eylem Planı'nın uygulanması için çaba harcayacağını tekrarlayan Merkel, "Avrupa ve Türkiye'nin yükü paylaşması iyi olur" dedi.

Merkel dün yaptığı hükümet açıklamasında dile getirdiği ve 3 maddeye yoğunlaşan çözüm önerisini Brüksel'de de tekrarladı. Bunları sığınmacı krizine yol açan nedenlerin ortadan kaldırılması, AB dış sınırlarında güvenliğin yeniden sağlanması ve sığınmacı akınının düzenlenip sevk edilmesi olarak özetledi.

Almanya Başbakanı, sığınmacıların AB'ye yasal yollardan girebilme yollarının bulunması gerektiğine dikkat çekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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