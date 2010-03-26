Merkel'den 'Türk okulu' önerisine ret

T24 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da Türk okulları açılması yönündeki talebini geri çevirdi. Merkel, “bu yöndeki tartışmaların hiçbir yere varamayacağını” vurguladı.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Alman haftalık “Die Zeit” gazetesine verdiği mülakatta, “Türkiye’de Alman liseleri var, Almanya’da neden Türk liseleri olmasın” diyerek Almanya'da Türk lise ve üniversiteleri kurulması isteğine olumsuz yanıt verdi. Başbakan Merkel “Passauer Neue Presse” gazetesine verdiği demeçte, “Almanya'daki Türk kökenli çocuk ve gençlerin Alman okullarına gitmesinin yerinde bir uygulama” olduğunu kaydetti. Almanya Başbakanı, “Türk öğrencilerin Almanya'da Türk okullarına gitmesi yönündeki öneriyi uygun bulmadığını” vurguladı.



Deutsche Welle 'nin haberine göre Başbakan Erdoğan'ın önerisi Almanya Türk Toplumu Derneği Başkanı Kenan Kolat tarafından da eleştirildi. Kolat, “Die Welt” gazetesine verdiği demecinde, “Şayet Erdoğan bu önerisiyle, Almanya'da kurulacak liselerde sadece Türkçe eğitim yapılmasını teklif ediyorsa, biz bunu bir hata olarak değerlendiriyoruz” dedi.



Almanya Türk Toplumu Derneği Başkanı, “Biz şayet Almanya'da iyi yetişmiş, kalifiye göçmenler istiyorsak, bu gençlerin Alman okullarına gitmesi gerekiyor” ifadesini kullandı. Kolat, Başbakan Erdoğan'ın “Almanya'da yaşayan Türk kökenli çocukların Almanca öğrenebilmeleri için öncelikle anadillerine hâkim olmaları gerektiği” yönündeki açıklamalarının “tamamen yanlış” olduğunu vurguladı.



Merkel Türkiye yolcusu



Almanya Başbakanı gelecek hafta başında dört yıllık bir aradan sonra Türkiye'de temaslarda bulunacak. 29-30 Mart tarihlerinde düzenlenecek ziyaret çerçevesinde Merkel önce Ankara'ya ardından da İstanbul'a gidecek.



Merkel Türkiye temasları çerçevesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya gelecek.



'Ankara Protokülü' ve 'Kıbrıs'ın güneyine limanların açılması'



Erdoğan-Merkel buluşmasında ağırlıklı gündem maddelerini, ikili siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri ve bölgesel sorunların oluşturması bekleniyor. Başbakan Merkel'in görüşmeler sırasında Türkiye'nin Ankara Protokolü'nü hayata geçirmesini ve limanlarını Kıbrıs'ın güneyine açması talebini de iletmesi bekleniyor.

