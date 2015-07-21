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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'den Suruç taziyesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel terör ile mücadelede Türkiye'nin yanında olduklarını duyurdu.

21 Temmuz 2015 16:31


Almanya Başbakanı Angela Merkel Şanlıurfa Suruç'ta düzenlenen bombalı terör saldırısıyla ilgili mesajında, Türkiye'ye terörle mücadelesinde yardımcı olacaklarını söyledi. Merkel, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na gönderdiği taziye mesajında, “Terörle mücadelenin müttefikleriyiz. Ortak amacımız, milletlerin barış içinde birlikte yaşamasını sağlamak ve ortak değerlerimizi korumaktır” dedi.

Başbakan vekili ve Alman Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Sigmar Gabriel, “kanlı bir şekilde hayatlarına son verilen genç ve masum insanların ölümünden” duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Suruç'ta bir sosyalist gençlik örgütü üyelerini hedef alan bombalı saldırıda en az 32 kişi ölmüş, 100'den fazla da yaralanan olmuştu. Başbakan Davutoğlu bombalı intihar saldırısının terör örgütü IŞİD tarafından işlendiğine dair ipuçları bulunduğunu açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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