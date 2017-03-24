Merkel'den ’referandum' mesajı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik müzakereleriyle ilgili bir soruya, "Referandumu ve diğer şeyleri beklemeliyiz" diye yanıt verdi.

Merkel, Alman gazetesine yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin AB üyelik süreciyle ilgili soruyu da yanıtladı.

Reuters'ın haberine göre Passauer Neue Presse'e konuşan Merkel, Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin durdurulup durdurulmamasına dair görüşü sorulduğunda, "Türkiye'deki referandumu ve diğer şeyleri beklemeliyiz" yanıtını verdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel dün yaptığı açıklamada, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması yönündeki çağrıları eleştirmişti. Gabriel, Türkiye ile diyaloğun sürmesi gerektiğini söylemişti.

Erdoğan: Ekonomik ilişkilerimizi devam ettirebiliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün konuk olduğu CNN Türk-Kanal D ortak yayınında AB ile müzakereler ile ilgili “Ekonomik ilişkilerimizi devam ettirebiliriz. Siyasi idari noktalarda gözden geçirmeye ihtiyacımız olabilir” ifadelerini kullanmıştı.