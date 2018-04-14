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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'den operasyona destek: Operasyon gerekliydi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD öncülüğünde Suriye'ye düzenlenen askeri operasyonu destekledi ve böyle bir operasyonun gerekli olduğunu savundu.

14 Nisan 2018 15:02

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Suriye'de başlatılan operasyonla ilgili bir açıklama yaptı. ABD'nin öncülüğündeki operasyonu destekleyen Merkel, "Kimyasal silahlarla ilgili uluslararası düzenlemelerin etkisini korumak ve Suriye rejimini başka ihlallere karşı uyarmak amacıyla yapılan askeri operasyon gerekli ve orantılıydı" ifadelerini kullandı.

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Hava saldırıları ile "rejimin kimyasal saldırı yeteneğinin kesilmesi ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin tekrar ihlalinin engellenmesinin" amaçlandığına dikkat çeken Merkel, "Amerikalı, İngiliz ve Fransız müttefiklerimizin BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak bu sorumluluğu üstlenmesini destekliyoruz" dedi.

Açıklamasında Duma'da geçen hafta meydana gelen saldırıda çok sayıda çocuk, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiğine işaret eden Merkel, ortaya konan tüm bilgilerin bu saldırının sorumlusu olarak daha önce de halkına karşı kimyasal silah kullanan Esad rejimini gösterdiğine işaret etti.

Merkel, BM Güvenlik Konseyi kararı ile söz konusu saldırı konusunda bağımsız bir soruşturma başlatılmasının Rusya tarafından engellendiğini de vurguladı.

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin erozyona uğratılmasının önlenmesi çağrısında bulunan Merkel, Almanya'nın bu yöndeki tüm diplomatik adımları kararlılıkla destekleyeceğini de kaydetti.

dpa/HS,BW

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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