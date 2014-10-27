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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'den Lübnan'a destek sözü

Almanya Başbakanı Angela Merkel Suriye krizi nedeniyle mülteci akınına uğrayan Lübnan’a destek sözü verdi.

27 Ekim 2014 21:51


Başbakan Merkel ile Lübnanlı mevkidaşı Tammam Salam Berlin'deki ikili görüşme öncesinde ortak basın açıklaması yaptı. Trablus'ta ordu ile radikal İslamcılar arasındaki çatışmalara ve ülkedeki Suriyeli mültecilerin durumuna dikkat çeken Merkel, Almanya'nın sorunların üstesinden gelinmesinde Lübnan ile dayanışma içinde olacağını söyledi.

Suriye'de 2011 yılında iç savaşın başlamasından bu yana 1 milyondan fazla mülteci Lübnan'a sığındı. Merkel konuşmasında bunun ne kadar zor bir durum olduğunun Almanya'da tasavvur edilemeyeceğini vurguladı. Almanya Başbakanı Merkel Lübnan'daki durumun Filistinli mülteciler nedeniyle zaten oldukça çetin olduğunu da ifade etti.

Başbakan Tammam Salam salı günü Berlin'de düzenlenecek Suriye Mülteciler Konferansı nedeniyle Berlin'de bulunuyor. Merkel bu konferansa da değinerek konferansta güçlü bir dayanışma işareti verilmesini ümit ettiğini belirtti. Suriye Mülteciler Konferansı'na 40 ülke ve uluslararası organizasyondan temsilcilerin katılması bekleniyor.

Trablus'ta sabah saatlerinde Lübnan Ordusu radikal İslamcıların elinde bulunan son mevzileri ele geçirmişti. Resmi açıklamalara göre en az 11 asker, 8 sivil ve 22 radikal İslamcı bu çatışmalarda hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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