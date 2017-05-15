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Merkel'den İncirlik Üssü açıklaması: Ürdün bir alternatif olabilir

Almanya'nın İncirlik Üssü'nde yaklaşık 250 askeri bulunuyor

15 Mayıs 2017 17:35

Türkiye'nin İncirlik Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etmek isteyen Alman milletvekillere izin vermemesi üzerine Almanya Başbakanı Angela Merkel, "İncirlik üssüne alternatifleri değerlendireceğiz, Ürdün bir olasılık" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Alman milletvekillerinin İncirlik üssünü ziyaretine izin vermemişti.

Almanya Federal Meclisi'nden geçtiğimiz cuma yapılan açıklamada, meclis bünyesinde faaliyet gösteren savunma komisyonundan bir heyetin bu hafta içinde İncirlik Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etmeyi planladıkları belirtilmişti. 

Açıklamada, Federal Meclis Savunma Komsiyonu Başkanı Wolfgang Hellmich ve beraberindeki komisyon üyelerinden oluşan heyete Türkiye tarafından hala gerekli seyahat izninin verilmediği belirtilmişti.

 

Gabriel: Ziyaret hakkımız var 



Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada, "Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etme hakları olduğunu" dile getirmişti. 

Gabriel, Alman tarafı olarak "Türkiye ile ilişkilerin makul bir seviyeye getirilmesini" istediklerini belirtmişti.

 

İkinci İncirlik Üssü krizi



NTV'nin haberine göre, kararın, Almanya'nın 'FETÖ'cü bazı askerlere sığınma hakkı tanımasına tepki olarak alındığı belirtildi. Almanya ile daha önce de İncirlik krizi yaşanmıştı.

Geçtiğimiz yıl da 7 Alman parlamenter üssü ziyaret etmek istemiş, Ankara ilk etapta bu talebi reddetmişti. Alman parlamenterin müzakereler sonucu 4 Ekim 2016'da üssü ziyaret etmelerine izin çıkmıştı.

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