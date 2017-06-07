Merkel'den İncirlik açıklaması: Türkiye ile diyalog sürmeli

Alman bakanlar kurulunun İncirlik'teki askerlerin çekilmesi yönünde karar almasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'den ilk açıklama geldi.

Merkel, Alman askerlerinin İncirlik'ten ayrılmasının ardından NATO müttefiki Türkiye ile görüşmelerin sürmesi gerektiğini belirtti.

Berlin'de gazetecilere konuşan Merkel, "Türkiye ile çok sayıda ortak çıkarımız var, yakın ilişkiye sahibiz. Bu nedenle görüşmeler çok önemli" dedi.

Merkel, İncirlik'ten çekilme sürecinin nasıl yürütüleceğine ilişkin ipucu da verdi. Almanya Başbakanı, IŞİD karşıtı koalisyonun operasyonlarını aksatmamak için çekilmenin en kısa zamanda tamamlanması için çaba harcanacağını belirtti.

Savunma bakanları görüştü

Çekilme kararı sonrası Almanya Savunma Bakanı Von Der Leyen, Türk mevkidaşı Fikri Işık ile telefon görüşmesi yaptı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Alman Bakan, Işık'a İncirlik'teki ev sahipliği için müteşekkir olduklarını ancak çekilme kararı alma mecburiyetinde kaldıklarını söyledi. Von Der Leyen görüşmede çekilme süreci hakkında Türkiye'yi bilgilendireceklerini de belirtti.

Işık ise İncirlik'ten çekilmenin IŞİD'le mücadelede bir aksaklığa yol açmayacak şekilde gerçekleşmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kabine onay verdi

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in Alman askeri birliğini İncirlik'ten çekme planına Federal Kabine'nin onayı ile izin çıktı.

Plan, üsteki 260'tan fazla askerin, altı Tornado keşif jeti ile bir yakıt ikmal uçağının İncirlik'ten çekilerek Ürdün'deki Azrak hava üssüne konuşlandırılmasını öngörüyor.

Kabinenin desteğini alan planın Federal Meclis'in onayına sunulması beklenmiyor.

Savunma Bakanı von der Leyen, oylama sonrası yaptığı açıklamada, Alman askerler İncirlik'e gönderilirken sabit bir üs belirlenmediğini, dolayısıyla yeni bir meclis onayına gerek olmadığını ifade etti.

Çekilme süreci için net bir takvim de henüz açıklanmadı. Ancak süreç hakkında NATO müttefiklerini bilgilendirme görevinin Almanya Savunma Bakanı'nda olacağı belirtiliyor.

NATO anlaşma olmamasını üzüntüyle karşıladı

NATO ise Türkiye ile Almanya arasındaki görüş ayrılıklarının üzüntüyle karşılandığını duyurdu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Berlin ve Ankara ile sürekli temas halinde olduğu ve her iki ülkenin de terör örgütü IŞİD ile mücadeleye önemli katkıda bulundukları belirtildi.

NATO sözcüsü Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada konunun başka türlü çözümlenememiş olmasının üzüntüyle karşılandığını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı İncirlik anlaşmazlığını yorumlamaktan kaçındı. Bakanlık sözcüsü Jeff Davis, bunun "Türkiye ile Almanya arasındaki bir konu" olduğunu söylemekle yetindi.

Almanya ile Türkiye arasındaki İncirlik krizi, Alman milletvekillerinin üssü ziyaret etmesine Ankara'nın izin vermemesinin ardından patlak vermişti.

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DW/AP/Reuters, ÖA/CÖ