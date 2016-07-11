Merkel'den İncirlik açıklaması: Çözüm henüz yok

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İncirlik'te görev yapan Alman askerlerini ziyaret konusunda açıklamalarda bulundu. Merkel "Görüşmelere devam edilmesi gerekli. Çözüm henüz yok. Siyasette her şey bir görüşmeyle çözülemiyor" ifadesini kullandı.

Merkel, Türkiye'deki sığınmacılara ilişkin olarak, “Türkiye'nin 3 milyon sığınmacıyı kabul etmesinin gerçek bir insani davranış olduğunu söylemem lazım” dedi.

Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'nin geleneksel "yaz röportajı" programına katılan Merkel, Avrupa'da yaşanan sığınmacı krizi ve gelecekteki durum konusunda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin sığınmacı yükünün hafifletilmesi için yardım etmeleri gerektiğinin altını çizen Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ege'de herkesin gözü önünde sadece 2 ayda 400 kişinin hayatını kaybetmesini istemediği" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Avrupa'ya yasa dışı göçün engellenmesi için Türkiye ile çalışılmasının önemini vurgulayan Merkel, Avrupa'nın yasal olarak sığınmacı alması için Türkiye ile görüşmeye devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

İncirlik'teki Alman askerleri

Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Polonya'nın başkenti Varşova'daki görüşmesine de değindi. Merkel, İncirlik Hava Üssü'nde bulunan Alman askerlerini ziyaret etmek isteyen milletvekillerine izin verilmemesine yönelik olarak, "Federal Meclis ile Türkiye arasında Ermeni kararı" konusunda görüş ayrılığı bulunduğuna işaret etti.

Merkel, “Yapıcı bir görüşmeydi devam ettirilmesi gerekiyor. Milletvekillerinin askerlerimizi ziyaret edebilmesine olanak sağlanmalı” diye konuştu.

Merkel ziyarete izin verilmemesi durumunda İncirlik'te görev yapan Alman askerlerinin geri çekilip çekilmeyeceği konusunda, “Şimdi görüşmelerin nasıl devam edeceği konusunu düşünüyorum. Görüşmelere devam edilmesi gerekli. Çözüm henüz yok. Siyasette her şey bir görüşmeyle çözülemiyor” ifadesini kullandı.

Alman Şansölyesi, gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimin aday olup olmayacağı hakkında ise koalisyon ortakları olarak bir sonraki eyalet seçimlerinin ardından aday konusunu konuşmak üzere bir araya geleceklerini bildirdi.

Merkel, 2017'de yapılacak genel seçimlerde tekrar aday olup olmayacağı konusunda, “Gerektiğinide ne gerekliyse söylenir” dedi.