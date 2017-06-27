Merkel'den eşcinsel evliliklere yeşil ışık

Almanya'da seçim öncesi başlayan eşcinsel evlilik tartışmalarında Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel tutumunu değiştirdi. Merkel, Berlin'de katıldığı Brigitte adlı derginin toplantısında "konuyla ilgili tartışmaların vicdani zeminde yürütülmesinden yana olduğunu" söyledi. Bu konuda grup kararı alınması için zorlama yapmayacağını belirten Almanya Başbakanı, "eşcinsel çiftlerin de heteroseksüel çiftlerle aynı değerlere bağlılık duyabileceklerini" söyledi.

CDU Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu toplantılarında homoseksüel evlilik konusunun seçim kampanyasındaki rolü uzun uzadıya tartışılmış ve kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile "kararın vicdana bırakılması" hususunda mutabakat sağlanmıştı. Buna göre mecliste tam eşitlik oylaması yapıldığı takdirde milletvekilleri hür iradeleriyle oy kullanabilecekler. Eşcinsel evliliklerin mecliste onaylanacağına kesin gözeyle bakılıyor.

Koalisyon kurmayı kolaylaştıracak

Grup halinde karar alma mecburiyetinin kaldırılması Hristiyan Birlik partilerinin genel seçimlerin ardından Sosyal Demokrat, Hür Demokrat ya da Yeşiller partileriyle koalisyon hükümeti kurmasının önündeki engeli de kaldırmış oluyor. Her üç parti de eşcinsel evliliklere tam eşitlik tanınmasını talep ediyor.

Başbakan Angela Merkel, kişisel tercihlerle ilgili olan bu konunun parti kongresi kararlarına bırakılmasını doğru bulmadığını ve dört yıllık koalisyon ortaklığı sırasında konuşulmayan eşcinsel evliliklerin seçime kısa süre kala gündeme getirilmesini yadırgadığını belirtti.

Başbakan "saygı" istiyor

Başbakan Merkel, konunun saygı temelinde ve dindar insanları incitmeyecek şekilde tartışılmasından yana olduğunu söyledi. Son seçim kampanyasında eşcinsel çiftlerin evlat edinmelerine çocuğun esenliği açısından karşı çıkan Başbakan Merkel, Berlin'deki toplantıda "Gençlik Dairesi'nin 8 çocuk emanet ettiği lezbiyen bir çiftle görüştükten sonra devletin çocuğun esenliği gerekçesiyle evlat edinmeye karşı çıkamayacağını idrak ettiğini" söyledi. 2001 yılında yürürlüğe giren hayat ortaklığı uygulaması eşcinsel çiftlerin evlat edinmelerine izin vermiyor.

DW/KNA/AG/HS

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