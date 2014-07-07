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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'den casusluk skandalına ilişkin açıklama

Almanya'da gündeme gelen casusluk skandalı iddialarıyla ilgili Başbakan Angela Merkel de açıklamada bulundu.

07 Temmuz 2014 12:32


Resmi ziyarette bulunduğu Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili sorulara yanıt veren Almanya Başbakanı Angela Merkel, iddiaların Federal Başsavcılık tarafından araştırıldığını söyledi. Merkel, "Doğrulanması halinde çok ciddi bir iddia. Bu, ABD ile güven temeline dayalı işbirliğine tamamen aykırı düşüyor" dedi.

Federal Başsavcılık'ın talimatıyla geçen hafta 31 yaşındaki bir Federal Haberalma Servisi (BND) çalışanı gözaltına alınmıştı. Alman Haber Ajansı (dpa), dış istihbarat örgütü BND personelinin sorgusunda 2 yıl içinde toplam 218 gizli belgeyi ABD İstihbaratı'na aktardığını itiraf ettiği belirtildi. Alman istihbaratçıya sözkonusu hizmetleri karşılığında ABD'lilerce 25 bin euro ödeme yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan Merkel Pekin ziyaretinde ekonomi casusluğu konusuna da değindi. Alman ekonomisi özellikle Çin kaynaklı sanal casusluk saldırılarının hedefi oluyor. Almanya'nın kaynağı neresi olursa olsun bu tür saldırılara karşı koyarak ekonomisini koruyacağını vurgulayan Merkel, "Casusluk faaliyetlerinin başarı getireceğine inanmıyorum" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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