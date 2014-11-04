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Dünya

Merkel'den Cameron'a: Göçmen yasaları değişeceğine, İngiltere AB'den çıksın

Almanya Başbakanı Merkel, AB'de çalışanların serbest dolaşımı prensibinden ödün vermektense, Britanya’nın birlik üyeliğinden çıkmasını tercih edeceğini söyledi

04 Kasım 2014 10:44

Almanya Başbakanı Angela Merkel, göçmen yasalarının gözden geçirilmesini isteyen İngiltere Başbakanı David Cameron’a rest çekti. Merkel, göçmen işçilerin serbest dolaşımı hakkındaki yaptırımlar için uzlaşmak yerine, İngiltere’nin Avrupa Birliği üyeliğinden çıkmasını tercih edeceğini açıkladı.

Taraf’ın Der Spiegel’den aktardığı habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nde çalışanların serbest dolaşımı prensibinden ödün vermektense, Britanya’nın birlik üyeliğinden çıkmasını tercih edeceğini söyledi. Almanya’da yayımlanan Der Spiegel dergisinin haberine göre Merkel, göçmen yasalarının korunması için Britanya’nın AB üyeliğini gözden çıkardı. Alman Başbakan, Britanya’nın “dönüşü olmayan bir noktaya doğru gitmesinden” endişe ettiğini söyledi. Ancak Der Spiegel’e göre Merkel, Britanya Başbakanı David Cameron’ın göçmenlik kurallarında değişiklikte ısrar etmeyi sürdürmesi halinde, Britanya’nın AB üyeliğine desteğini çekeceği uyarısında bulundu.

Britanya Başbakanı, AB üyeliğinde kalıp kalmayacak-larıyla ilgili bir referandum düzenlemeden önce, ülkesinin üyelik koşullarını yeniden müzakere etmek istiyor. Cameron, dolaşım özgürlüğünün, yeniden müzakere stratejisinin odağında yer aldığını söylemişti. Merkel’in ilk kez, Britanya’nın AB’den çıkmasının mümkün olduğunu kabul ettiğini iddia eden haber konusunda Britanya hükümeti ise, henüz açıklama yapmadı.

 

Göçmen kotasını reddetti

 

Der Spiegel’e göre Cameron, işsiz göçmenlere ülkeye giriş izni verilmemesi ve üç ay içinde geçimlerini sağlayacak düzeye gelemeyen göçmenlerin sınır dışı edilmesini öngören bir düzenleme peşinde. Cameron’ın bu planla, AB kurallarını sonuna kadar zorlamaya çalıştığı belirtildi. Britanya’nın Sunday Times gazetesine göre de, Almanya, düşük vasıflı AB vatandaşı göçmen işçilere kota getirilmesi önerisini reddetti.

 

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