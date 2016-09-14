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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'den burka konusunda ihtiyat çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel, burkanın uyum açısından bir engel teşkil ettiğini ancak inanç özgürlüğü konusunda da hassas olunması gerektiğini ifade etti.

14 Eylül 2016 20:21


Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde kadınların burka giymelerinin uyuma engel olduğunu ancak diğer yandan inanç özgürlüğünün korunmasına da dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Başkent Berlin'de Birlik Partileri Meclis Grubu'nun Uluslararası İnanç Özgürlüğü Parlamenterler Konferansı'nda konuşan Merkel, Almanya'daki özgürlükçü düzenin en temel prensiplerinden olan inanç özgürlüğünün hem ülkede hem de dünyanın her tarafında savunulması gerektiğini ifade etti.

Toplumdaki çeşitliliğin özgürlüğün doğal bir sonucu olduğunu dile getiren Merkel, bu çeşitlilikte kısıtlamaya gitmenin özgürlükçü prensipler açısından ağır sonuçları olacağını vurguladı. Sağ popülist partilerden olduğu kadar, genel başkanı olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) oluşan Birlik Partileri Grubu'ndan da gelen burka yasağı taleplerine cevap veren Başbakan, karşılıklı saygı kadar inancını değiştirme ya da bırakma olanağının da inanç özgürlüğünün bir parçası olduğunu kaydetti.

Sığınmacılarla gündeme gelen antisemitizm endişesi

Merkel konuşmasında, Almanya'daki Yahudi cemaatlerinin, çoğalan sığınmacı sayısı ile birlikte artan antisemitizm endişelerine de değindi. Bu endişenin ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Merkel, mültecilerin çoğunun inanç özgürlüğünün kısıtlandığı ülkelerden geldiklerine vurgu yaptı. Söz konusu mültecilerle ilgili olarak “Onların ülkelerinde antisemitizm ve İsrail nefreti ne yazık ki doğal bir durum“ dedi. Merkel, bu sebepten uyum sürecinde inanç özgürlüğünün kabul ettirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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