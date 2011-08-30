-Merkel'den "ödev" şartı SCHWERIN (A.A) - 30.08.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, borçlarını azaltmak konusunda ''ödevlerini yapmayan'' ülkelere, Avro Bölgesi ülkelerinden destek alamayabilecekleri uyarısında bulundu. Merkel ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yaptığı konuşmada, ağır borç sorunuyla mücadele eden ülkelerin borçlarını azaltmak konusunda ev ödevlerini yapmamaları halinde Avro Bölgesi ülkelerinden desteğe bel bağlamamaları gerektiğine dikkati çekti. Ağır borçlanma politikalarından kalıcı ve güvenilir bir dönüş yapmak isteyen ülkelerin diğer Avro Bölgesi ülkelerinden dayanışma bekleyebileceğine işaret eden Merkel, ancak ödevlerini yapmayan bazı ülkeleri, desteklerini alamayacağı konusunda uyardı. Angela Merkel konuşmasında, Avro Bölgesi'nin ortak tahvil ihracına karşı olduğunu bir kez daha yineledi.