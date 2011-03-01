-MERKEL, YILDIRIM VE ERGÜN TÜRK STANDININ AÇILIŞINI YAPTI HANNOVER (A.A) - 01.03.2011 - Hannover kentinde açılan ve Türkiye'nin bu yıl ortak ülke olduğu bilgi ve İletişim Teknolojileri Fuarı CeBIT'teki Türk standının açılışını, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün birlikte yaptı. Başbakan Merkel, açılış öncesinde yaptığı konuşmada, CeBIT fuarının önemi ve Türkiye'nin dinamizmi konusunda dün ayrıntılı bir şekilde konuştuklarını belirterek, bu nedenle konuşmasını kısa kesmek ve bir an önce Türkiye'deki gelişmeleri izlemek istediğini söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk standının açılışına katılamamasına üzüldüğünü, ancak fuarda bulunamama sebebini tümüyle haklı gördüğünü ifade ederek, fuara katılan Türk hükümet temsilcilerine ve Türk şirketlerine teşekkür etti, şirketlere başarılar diledi. Ulaştırma Bakanı Yıldırım da, Başbakan Erdoğan'ın, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın cenaze törenine katılabilmek için Türkiye'ye döndüğünü hatırlatarak başladığı konuşmasında, bilgi ve iletişim teknolojilerinin dünyada büyük bir hızla geliştiğini belirterek, bu gelişmeleri insanların izlemekte zorluk çektiğini söyledi. Dünyada bir ülkenin gücünü topla, silahla değil, bilgi yoluyla sağladığını ifade eden Yıldırım, bilime önem veren ülkelerin gelişmelerini sürdürdüğünü, bilgiye kapalı toplumların ise sorunlar içinde yaşadığını kaydetti. Almanya'da yaşayan Türklerin de Türkiye ve Almanya arasındaki iletişimin gelişmesine katkı sağladığını belirten Yıldırım, fuarda ortak ülke olan Türkiye'den yaklaşık 90 şirketin 4 bin 500 metre karelik bir alanda ürünlerini, hizmetlerini tanıtma imkanı bulduğunu, Türk-Alman dostluğunun daha da ileriye götürülmesine katkı sağladığını sözlerine ekledi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş da, çalışmaları hakkında bilgi vererek, Almanya'da düzenlenen fuarlarda Türkiye'nin birçok kez konuk ülke olmasının kendi organizasyonları sayesinde gerçekleştiğini söyledi. Konuşmalardan sonra Başbakan Merkel, Bakan Yıldırım, Bakan Ergün ve İTO Başkanı Yalçıntaş kırmızı kurdeleyi birlikte keserek Türk standının açılışını yaptı. Başbakan Merkel daha sonra, bakanların eşliğinde Yalçıntaş ile birlikte Turkcell, Aselsan ve Türk Telekom'un standları ile fuara katılan diğer alman ve yabancı firmaların standlarını gezdiler. Turkcell, standında Merkel'e Turkcell sim kartı hediye edildi.