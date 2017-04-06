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Dünya
Deutsche Welle

Merkel ve Trump Ukrayna ve Afganistan'ı görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve ikili konularda ortak hareket etmeyi kararlaştırdıkları bildirildi.

06 Nisan 2017 14:29

ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri açıklandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, liderlerin her iki tarafı ilgilendiren konuları ele aldıkları ve görüşmede Ukrayna'nın doğusundaki gelişmelerle Afganistan'daki durumun ağırlık rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada Trump ve Merkel'in Ukrayna va Afganistan'ın yanı sıra diğer konularda da koordineli hareket etmeyi ve sıkı temas halinde kalmayı kararlaştırdıkları ifade edildi.

Trump ile Merkel arasındaki görüşmede Suriye'deki kimyasal silah saldırısının da ele alınıp alınmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı. ABD yönetimi İdlib vilayetindeki Han Şeyhun'a yapılan ve en az 86 kişinin öldüğü belirtilen zehirli gaz saldırısından Esad rejimini sorumlu tutuyor.

Müttefiki Suriye'yi kollayan Rusya'nın ABD, İngiltere ve Fransa'nın saldırıyı kınayan ve derhal soruşturulmasını talep eden ortak karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi'nde veto edeceğini duyurması üzerine oylama ertelenmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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