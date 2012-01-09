Merkel ve Sarkozy'den Yunanistan'a gözdağı

T24- Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile biraraya geldi. Yunanistan ile bankalar arasındaki ülkenin borçları konusundaki görüşmelerin hızlandırılması ve ikinci yardım programının yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade eden Merkel, aksi takdirde yeni yardım dilimlerinin ödenmesinin mümkün olamayacağını belirtti.





Başbakanlıkta biraraya gelen Merkel ve Sarkozy, ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Merkel, Avro mali paketi konusundaki görüşmelerin iyi gittiğini ifade ederek, Avro ülkelerinde istenilen borçların frenlenmesi konusunun Ocak ayında veya en geç Mart ayında imzalanabileceğini belirtti.



Almanya ve Fransa'nın Avrupa İstikrar Mekanizması'na (ESM) daha hızlı bir şekilde sermayenin yatırılması konusunu incelediğini ifade eden Merkel, bunun için gerekli olan 80 milyar avro sermayeye Almanya'nın 22 milyar avro katkı yapması gerektiğini kaydetti.



Yunanistan ile bankalar arasındaki ülkenin borçları konusundaki görüşmelerin hızlandırılması ve ikinci yardım programının yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade eden Merkel, aksi takdirde yeni yardım dilimlerinin ödenmesinin mümkün olamayacağını belirtti.



''Yunanistan'ın avro bölgesinde kalmasını istiyoruz'' diyen Merkel, bunun için Yunanistan'ın Avrupa Merkez Bankası, AB Komisyonu ve Uluslararası Para Fonu'dan oluşan Troika'ya verdiği taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.



Bu konuda yarın Uluslarası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde ile görüşeceğini belirten Angela Merkel, Almanya ve Fransa'nın Avrupa'da ekonomik gelişme ve istihdam konularında AB Komisyonu'na öneriler sunacaklarını ifade etti.



Yunanistan ile ilgili bir soru üzerine de Merkel, hedeflerinin, hiç bir ülkenin Avro bölgesinden çıkmaması olduğunu belirterek, Yunanistan özel bir durum olduğu, Atina'da alınan önlemlerin uygulanması gerektiğinin altını çizdi.



Avro'nun ortak bir para birimi olarak istikrarlı olmasını başarılabilecek bir hedef olarak gören Merkel, Avro borç krizinin çözümüne adım adım yaklaşacaklarını, tüm sorunları çözen bir zirvenin olamayacağını bildirdi.



Sarkozy de, Merkel ile yakın işbirliği içinde olduklarını belirterek, ''Almanya ve Fransa anlaşmazsa, Avrupa için gelecek yoktur'' ifadesini kullandı.



Avrupa'daki borç krizini çözmek için AB'nin rekabet edilebilirliğini artırmak gerektiğini belirten Sarkozy, bundan dolayı önceliğin ekonomik gelişmeye ve istihdama verdiklerini vurguladı.

Sarkozy, Avrupa'daki ekonomik dengesizliği azaltmak için AB'nin istihdam ve yapısal imkanların daha iyi kullanılması konusunda inisiyatif alacağını kaydetti.



Mali işlem vergisinin yürürlüğe girmesini isteyen Sarkozy, ancak bu konuda acele edilmeyeceğini ifade etti.

