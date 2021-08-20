Merkel ve Putin, görev başında son kez bir araya gelecek; 15 yıllık kompleks bir ilişki son bulacak

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Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugün Kremlin'e yapacağı ziyaret sonrasında Avrupa Birliği'nin en güçlü lideri ile AB'nin sıkça karşısında durduğu Rusya Devlet Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki 'halat çekme yarışmalarını' andıran 15 yıllık kompleks ilişki sona erecek.

The Guardian'ın aktardığına göre daha önce birçok haberde Merkel'in geçmişte Doğu Almanya'da da görev yapan KGB memuruna güvenmediği belirtilmişti. Merkel ve Putin yönetiminde iki ülke arasında ipler gerilse de hiç kopmadı.

Süddeutsche Zeitung cuma günkü zirveyle ilgili değerlendirmesinde, "Daha önce herhangi bir ikili, bu kadar uzun süre boyunca başarılı bir şekilde kötü geçinmeyi başaramadı" yazdı.

İki liderin döneminde Rusya'nın Kırım'ın ilhakı ve muhalif Aleksey Navalni'nin zehirlenmesi gibi diplomatik krizlere yol açan gelişmeler olurken, kişisel husumetler de yaşandı. 2007 yılında Putin, köpeklerden korkan Merkel'e labradoru Koni'nin yaklaşmasına izin verdi. Olaydan sonra Merkel gazetecilere, "Bunu neden yaptığını anlıyorum; erkek olduğunu göstermek için. O kendi zayıflığından korkuyor" dedi.

Tüm bunlara rağmen, AB'nin bu sene Rusya'yı izole etme kararına Merkel ve Fransa lideri Emmanuel Macron karşı çıktı.

Bugün yapılacak görüşmede ana gündem maddesinin Ukrayna ve Rusya'nın ülkeye müdahaleleri olması bekleniyor. Zirve, aynı zamanda Navalni'nin zehirlenmesinin birinci yıl dönümünde gerçekleşiyor. Navalni'ye Noviçok zehirlenmesi teşhisi Almanya'da konulmuştu ve muhalif lider burada tedavi görmüştü.

Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, "Hala çözülmeyen bu vaka, ilişkilerimize ciddi anlamada yük bindiriyor" dedi.

Öte yandan, Merkel'in Nord Stream 2 doğal gaz boru hattı projesi nedeniyle Rusya'ya karşı zayıf bir duruş sergilemekle suçlayanlar da olmuştu.