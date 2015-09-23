Merkel ve Obama telefonda görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Merkel-Obama görüşmesinde sığınmacı krizine Avrupa genelini kapsayan bir çözüm bulunması gerektiği konusunda uzlaşmaya varıldı.

Liderler, sözkonusu çözüm kapsamında, AB üyesi tüm ülkelerin adil oranda sığınmacı kabul edecekleri bir kota sistemi üzerinde durdular.

Merkel ve Obama görüşmesinde sığınmacı akınının nedenleri üzerine gidilmesi konusunda da görüş birliğine varıldı. Bu çerçevede Suriye'de siyasi çözüm arayışı ele alındı.

Merkel ve Obama'nın görüşmede bir başka kriz odağı olan Ukrayna'daki gelişmeleri de değerlendirdiği kaydedildi.