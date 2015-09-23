T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Merkel ve Obama telefonda görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkanı Barack Obama'nın telefonda sığınmacı krizini görüştüğü bildirildi.

23 Eylül 2015 15:40

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Merkel-Obama görüşmesinde sığınmacı krizine Avrupa genelini kapsayan bir çözüm bulunması gerektiği konusunda uzlaşmaya varıldı.

Liderler, sözkonusu çözüm kapsamında, AB üyesi tüm ülkelerin adil oranda sığınmacı kabul edecekleri bir kota sistemi üzerinde durdular.

Merkel ve Obama görüşmesinde sığınmacı akınının nedenleri üzerine gidilmesi konusunda da görüş birliğine varıldı. Bu çerçevede Suriye'de siyasi çözüm arayışı ele alındı.

Merkel ve Obama'nın görüşmede bir başka kriz odağı olan Ukrayna'daki gelişmeleri de değerlendirdiği kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Angela MerkelABD Başkanı Barack ObamaBeyazSarayMerkel-ObamaAvrupaObamaSuriyeUkraynaDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/BD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24