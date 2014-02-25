Merkel ve bakanları İsrail'de



İki gün sürecek hükümetler arası görüşmeler için İsrail'e giden Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kudüs'te yaptığı açıklamada, "Burada ilerleme kaydedilmesini istiyoruz" diyerek, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun konuya dair katı tutumuna rağmen Yahudi yerleşim yerleri inşası üzerine de görüşeceklerini kaydetti.

Merkel, yeniden Ortadoğu'da iki devletli çözümün altını çizerken, İsrail'in yanında barış içinde varlığını sürdürebilecek bir Filistin devletinden yana olduğunu belirtti. Almanya Başbakanı görüşmeler öncesinde Netanyahu ile İran'ın tartışmalı nükleer programının da gündemde yer aldığını ifade etti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da görüşmelerden önce İsrail halkının krizi çözecek bir barış istediğini tekrarlayarak, İsrail'in Filistinliler tarafından bir Yahudi devleti olarak tanınmasını talep etti. Netanyahu iki ülke arasındaki görüşmelerdeki en önemli gündem başlığının, dünya güvenliği için de son derece önemli olan İran’ın nükleer programı olduğuna dikkat çekti.

Her iki ülkenin başbakanları da Ortadoğu barışına yönelik görüş ayrılıklarına rağmen iki ülkenin ekonomi ve bilim alanlarındaki işbirliğini ve genç nesiller arasındaki değişim programlarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Almanya Başbakanı ile kabinesinde yer alan hemen hemen tüm bakanların katıldığı İsrail ziyaretinde, Ortadoğu barışı ve İran'ın nükleer programının yanı sıra iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50'nci yıldönümünün kutlanacağı 2015'e ilişkin etkinlikler de gözden geçirilecek.