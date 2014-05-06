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Dünya
Deutsche Welle

Merkel ve Anastasiades, Rusya'yı görüşecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Berlin'e gelen Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades'le görüşüyor. Görüşmede Rusya'ya yaptırımların ele alınması bekleniyor.

06 Mayıs 2014 11:52

Angela Merkel, Kıbrıs lideri Anastasiades'i Başbakanlık binasında askeri törenle karşılayacak.

Çalışma yemeğinde ikili ilişkilerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ile ilgili başlıkların da yer alması bekleniyor.

Merkel- Anastasiades görüşmesinde Ukrayna krizi de ele alınacak.

Mali krizle mücadele eden Kıbrıs, geçen yıl AB ve Uluslararası Para Fonu ile bir kurtarma paketi üzerinde anlaşmıştı.

Kıbrıs finans piyasasında Rus yatırımcılar önemli rol oynuyor. Kıbrıs yönetimi bu nedenle Ukrayna krizinde Rusya'ya uygulanan yaptırımlara kuşkuyla yaklaşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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