Merkel ve Anastasiades, Rusya'yı görüşecek

Angela Merkel, Kıbrıs lideri Anastasiades'i Başbakanlık binasında askeri törenle karşılayacak.

Çalışma yemeğinde ikili ilişkilerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ile ilgili başlıkların da yer alması bekleniyor.

Merkel- Anastasiades görüşmesinde Ukrayna krizi de ele alınacak.

Mali krizle mücadele eden Kıbrıs, geçen yıl AB ve Uluslararası Para Fonu ile bir kurtarma paketi üzerinde anlaşmıştı.

Kıbrıs finans piyasasında Rus yatırımcılar önemli rol oynuyor. Kıbrıs yönetimi bu nedenle Ukrayna krizinde Rusya'ya uygulanan yaptırımlara kuşkuyla yaklaşıyor.