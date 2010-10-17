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Dünya

Merkel: Ülkede çok kültürlülük başarısız oldu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede çok kültürlülüğün başarısız kaldığına inandığını söyledi.

17 Ekim 2010 03:00

T24 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede çok kültürlülüğün başarısız kaldığına inandığını söyledi.

Merkel, Potsdam kentinde Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) gençlik kolu olan Junge Union'un (JU) düzenlediği olağan yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer'in "Çok kültürlülük tümüyle başarısız kaldı" şeklindeki görüşlerini destekledi.

Göçmenlerin, yasalara uymanın yanı sıra Almancayı da çok iyi öğrenmesi gerektiğini belirten Merkel, göçmenlerin teşvik edilmesi, kendilerinden aynı zamanda bazı şeylerin talep edilmesi gerektiğini, göçmenlerden bazı şeyleri talep etme politikasının geçmişte yetersiz kaldığını savundu.

Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un, İslamiyet'in Almanya'nın bir parçası olduğu şeklindeki sözlerini ise doğru bulduğunu ifade eden Merkel, "Bunu sadece Mesut Özil'de görmüyoruz" diye konuştu.

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