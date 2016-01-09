Merkel Türkiye'ye yardımları savundu

Türkiye'ye vaat edilen mali yardımı savunan Merkel, sığınmacı krizinin aşılması için
söz konusu yardımın gerekli olduğunu vurguladı.
Partisi Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) Rheinland Pfalz eyaletinin başkenti
Mainz'da düzenlediği yeni yıl resepsiyonunda konuşan Merkel, "Türkiye 2 milyondan
fazla sığınmacıyı kabul etti. Peki, 500 milyondan fazla nüfusu olan Avrupa Birliği ne
yaptı?" diye sordu.
AB'nin Türkiye'ye sığınmacılar için kullanılmak üzere tahsis edeceği 3,5 milyar euroluk
mali yardıma değinen Merkel, "Bu yüzden yardım etmemiz doğruydu, bundan sonra
da yardım etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Davutoğlu ile görüştü
Cuma günü Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile telefon görüşmesi
gerçekleştirdiğini de söyleyen Başbakan Merkel, mülteci sorunun çözümü için AB'nin
Türkiye ile birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.
AB Komisyonu kaçak göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerini önlemede Türkiye'nin yeterli
çabayı göstermediği eleştirisinde bulunmuştu.
Öte yandan Başbakan Angela Merkel Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de bulunan yaklaşık 5
milyon sığınmacı için Dünya Gıda Programı ve BM Mülteciler Yüksek
Komiserliği'nden daha fazla maddi yardım sağlanması gerektiğini dile getirdi.
Almanya'nın bu konuda üzerine düşeni yapacağını vurgulayan Merkel, "Böylece en
azından insanların şu anda bulundukları yerde kalmaları sağlanmış olur" dedi.