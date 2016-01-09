Merkel Türkiye'ye yardımları savundu

Türkiye'ye vaat edilen mali yardımı savunan Merkel, sığınmacı krizinin aşılması için

söz konusu yardımın gerekli olduğunu vurguladı.

Partisi Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) Rheinland Pfalz eyaletinin başkenti

Mainz'da düzenlediği yeni yıl resepsiyonunda konuşan Merkel, "Türkiye 2 milyondan

fazla sığınmacıyı kabul etti. Peki, 500 milyondan fazla nüfusu olan Avrupa Birliği ne

yaptı?" diye sordu.

AB'nin Türkiye'ye sığınmacılar için kullanılmak üzere tahsis edeceği 3,5 milyar euroluk

mali yardıma değinen Merkel, "Bu yüzden yardım etmemiz doğruydu, bundan sonra

da yardım etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Davutoğlu ile görüştü

Cuma günü Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile telefon görüşmesi

gerçekleştirdiğini de söyleyen Başbakan Merkel, mülteci sorunun çözümü için AB'nin

Türkiye ile birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

AB Komisyonu kaçak göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerini önlemede Türkiye'nin yeterli

çabayı göstermediği eleştirisinde bulunmuştu.

Öte yandan Başbakan Angela Merkel Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de bulunan yaklaşık 5

milyon sığınmacı için Dünya Gıda Programı ve BM Mülteciler Yüksek

Komiserliği'nden daha fazla maddi yardım sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Almanya'nın bu konuda üzerine düşeni yapacağını vurgulayan Merkel, "Böylece en

azından insanların şu anda bulundukları yerde kalmaları sağlanmış olur" dedi.