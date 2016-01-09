T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Merkel Türkiye'ye yardımları savundu

Almanya Başbakanı Angela Merkel mülteci krizi nedeniyle Türkiye'ye anlayışla yaklaşılması gerektiğini söyledi.

09 Ocak 2016 12:44

Türkiye'ye vaat edilen mali yardımı savunan Merkel, sığınmacı krizinin aşılması için
söz konusu yardımın gerekli olduğunu vurguladı.

Partisi Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) Rheinland Pfalz eyaletinin başkenti
Mainz'da düzenlediği yeni yıl resepsiyonunda konuşan Merkel, "Türkiye 2 milyondan
fazla sığınmacıyı kabul etti. Peki, 500 milyondan fazla nüfusu olan Avrupa Birliği ne
yaptı?" diye sordu.

AB'nin Türkiye'ye sığınmacılar için kullanılmak üzere tahsis edeceği 3,5 milyar euroluk
mali yardıma değinen Merkel,  "Bu yüzden yardım etmemiz doğruydu, bundan sonra
da yardım etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Davutoğlu ile görüştü

Cuma günü Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile telefon görüşmesi
gerçekleştirdiğini de söyleyen Başbakan Merkel, mülteci sorunun çözümü için AB'nin
Türkiye ile birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

AB Komisyonu kaçak göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerini önlemede Türkiye'nin yeterli
çabayı göstermediği eleştirisinde bulunmuştu.

Öte yandan Başbakan Angela Merkel Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de bulunan yaklaşık 5
milyon sığınmacı için Dünya Gıda Programı ve BM Mülteciler Yüksek
Komiserliği'nden daha fazla maddi yardım sağlanması gerektiğini dile getirdi.
Almanya'nın bu konuda üzerine düşeni yapacağını vurgulayan Merkel, "Böylece en
azından insanların şu anda bulundukları yerde kalmaları sağlanmış olur" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Angela MerkelTürkiyeMerkelHristiyan Demokrat BirlikRheinland PfalzMainzAvrupa BirliğiMerkelTürkiye Başbakanı Ahmet DavutoğluBaşbakan Merkel TürkiyeKomisyonuAvrupaBaşbakan Angela Merkel Türkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24