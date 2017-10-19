Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün başlayacak ve iki gün sürecek AB Zirvesi öncesi konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'yle ilişkiler konusuna değindi.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sığınmacılar için sağladığı mali desteği devam ettirmesi gerektiğini söyleyen Merkel, Türkiye'nin sığınmacı sorunu konusunda AB için çok önemli bir ortak olduğunu ifade etti.

Habertürk'ün aktardığına göre Merkel, "Türkiye'ye yapılacak mülteci yardımları yenilenmeli" diye konuştu.

AB Zirvesi'nde mülteci krizinin yanı sıra öne çıkan gündem başlıklarından biri de Türkiye. Almanya Başbakanı Merkel, daha önce yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin zirve gündeminde olacağını ancak üyelik müzakereleri konusunda herhangi bir karar beklenmediğini" ifade etmişti.