Merkel: Basın özgürlüğü ve Kürtlere muamele konusunda AB kararlı olmalı

Brüksel'de AB'nin Türkiye'yle mülteci krizi ve Ankara'nın üyelik konusundaki taleplerinin görüşüleceği zirve öncesi bir açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ''Türkiye ile AB arasındaki müzakereler açık uçlu ve şu anda da gündemde değil'' dedi. Alman Başbakan, AB'nin basın özgürlüğü ve Kürtlere yapılan muamele konusunda AB'nin taleplerinde kararlı olması gerektiğini de vurguladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Merkel, Türkiye'nin birliğe üyeliğinin koşullarının değişmediğini ve değişmeyeceğini söyledi.

Alman Başbakan, AB'nin basın özgürlüğü ve Kürtlere yapılan muamele konusunda AB'nin taleplerinde kararlı olması gerektiğini de vurguladı.

AB liderleri, Türkiye - AB göçmen planını görüşmek üzere Perşembe günü Brüksel'de iki gün sürecek olan zirve için toplanacak.

AB liderlerine de seslenen Merkel, Türkiye ile üzerinde çalışılan göçmen planının detayları üzerinde çalışmalar yürütülmesi çağrısını yaptı.

Almanya Başbakanı, "Yarın ve Cuma günü düzenlenecek zirve, ilk kez mülteci krizi karşısında Avrupa genelini kapsayan bir anlaşmaya varıp varamayacağımızı gösterecek" diye konuştu.

Merkel, soruna kalıcı bir çözüm geliştirilmesi içinse göçmen krizinin köküne inilmesi gerektiğini ifade etti.

7 Mart'ta Türkiye'nin de katılımıyla gerçekleştirilen AB zirvesinde Türkiye'nin masaya getirdiği eylem planı ele alınmıştı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başkanlık ettiği Türkiye heyeti, Yunan adalarına ulaşan her bir göçmenin Türkiye'ye iadesini öngörüyor.

Bunun karşılığında, Türkiye'ye iade edilen her bir Suriyeli için AB'nin Türkiye'deki mülteci kamplarından birt kişiyi alması teklif ediliyor.

Ayrıca Türkiye'ye mültecilere yönelik programların ve projelerin desteklenmsi için AB'den 3 milyar euro destek verilmesi de plan kapsamında öngörülüyor.

Türkiye'nin ilave 3 milyar euro talep ettiği ve 3 yıl için toplam 6 milyar euroluk fonun AB tarafından tahsis edilmesini istediği belirtilse de, bu madde 7 Mart zirvesinin sonuç metnine girmemişti.

Yine Türkiye'nin önerdiği göçmen krizi eylem planı kapsamında Türk vatandaşlarına Schengen bölgesinde vize muhafiyeti için takvimin Haziran 2016'ya çekilmesi ve AB üyelik sürecinin hızlandırılması da yer alıyordu.