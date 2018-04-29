Merkel: Türkiye'deki tutuklu Alman vatandaşları serbest bırakılmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarının serbest bırakılmaları gerektiğini söyledi.

Almanya'da 24 Eylül'de yaplacak genel seçim öncesi geleneksel yaz dönemi basın toplantısında konuşan Merkel, "Talebimiz açık, tutuklu tüm Alman vatandaşları serbest bırakılmalı" dedi.

Merkel, "Türkiye ile daha iyi ilişkiler geliştirmemizi isterim ancak gerçekleri de görmek zorundayız. Bu, ilişkilerimizde çetrefilli bir dönem" diye konuştu.

Angela Merkel ayrıca göçmen politikalarında Avrupa'nın henüz ödevini yapmadığını, daha fazla çalışmaları gerektiğini de belirtti.

Türkiye-Almanya ilişkileri bir süredir; İncirlik Üssü, Alman vatandaşlarının tutuklanması ve Ankara'nın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Almanya'dan destek bulamadığı yönündeki eleştirileri nedeniyle gergin.

İki ülke arasında bu konudaki ilk kriz, Şubat ayında Alman Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasıyla patlak vermişti. Yücel'in ardından Büyükada'da gözaltına alınan 10 insan hakları savunucusundan Alman vatandaşı eğitmen Peter Steudtner'in de bulunması, Berlin hükümetinin sert tepkisini çekmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, tutuklama kararını 'kınadıklarını' ve Steudtner'in tutuklanmasının "tamamen haksız" olduğunu söylemişti. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Türkiye'ye yönelik politikalarının "yeni bir yönde ilerlemesi" gerektiğini belirtmişti.