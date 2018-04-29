T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Merkel: Türkiye'deki tutuklu Alman vatandaşları serbest bırakılmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarının serbest bırakılmaları gerektiğini söyledi. Merkel, Türkiye ile ilişkilerinde çok çetrefilli bir süreçten geçtiklerini belirtti. Merkel, "Türkiye ile daha iyi ilişkiler geliştirmemiz

29 Nisan 2018 20:30

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarının serbest bırakılmaları gerektiğini söyledi.

Almanya'da 24 Eylül'de yaplacak genel seçim öncesi geleneksel yaz dönemi basın toplantısında konuşan Merkel, "Talebimiz açık, tutuklu tüm Alman vatandaşları serbest bırakılmalı" dedi.

Merkel, "Türkiye ile daha iyi ilişkiler geliştirmemizi isterim ancak gerçekleri de görmek zorundayız. Bu, ilişkilerimizde çetrefilli bir dönem" diye konuştu.

Angela Merkel ayrıca göçmen politikalarında Avrupa'nın henüz ödevini yapmadığını, daha fazla çalışmaları gerektiğini de belirtti.

Türkiye-Almanya ilişkileri bir süredir; İncirlik Üssü, Alman vatandaşlarının tutuklanması ve Ankara'nın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Almanya'dan destek bulamadığı yönündeki eleştirileri nedeniyle gergin.

İki ülke arasında bu konudaki ilk kriz, Şubat ayında Alman Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasıyla patlak vermişti. Yücel'in ardından Büyükada'da gözaltına alınan 10 insan hakları savunucusundan Alman vatandaşı eğitmen Peter Steudtner'in de bulunması, Berlin hükümetinin sert tepkisini çekmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, tutuklama kararını 'kınadıklarını' ve Steudtner'in tutuklanmasının "tamamen haksız" olduğunu söylemişti. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Türkiye'ye yönelik politikalarının "yeni bir yönde ilerlemesi" gerektiğini belirtmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Angela Merkel TürkiyeAlmanMerkel TürkiyeMerkelAlmanyaEylülBuAvrupaTürkiye-AlmanyaAnkaraTemmuzAlman Die WeltDeniz YücelYücelBüyükadaPeter SteudtnerBerlinAlmanya Başbakanı Angela Merkel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24