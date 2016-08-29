Merkel: Türkiye'deki sorunlar Almanya'ya taşınmasın



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Birinci Kanalı ARD'nin "Yaz Söyleşisi" ( Sommerninterview) adlı programında gündeme yönelik soruları yanıtladı. "Bizim darbeyi kınamamız doğru ve önemliydi. Türkiye yönetimi de bunu haklı olarak bekliyor" diye konuşan Merkel, diğer yandan Türkiye'ye yönelik federal hükümetin eleştirdiği konular da olduğunu belirtti. Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişiminin ardından tutuklananların hapishanelerde nasıl muamele gördüğüne yönelik Avrupa Konseyi ile görüşecek olmasından büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Ankara ile diyalog önemli

Federal hükümetin Türkiye içindeki gelişmeleri yeterince eleştirmediğine yönelik suçlamaları geri çeviren Almanya Başkanı Merkel, "Bizim demokrasi anlayışımızla bağdaşmayan eksiklikleri her zaman dile getiriyoruz" diye konuştu. Ankara ile diyalogun sürdürülmesinin önemli olduğunu vurgulayan Merkel, "Eğer biri birinizle değil de sadece biri biriniz hakkında konuşursanız bu, diplomaside genelde iyi sonuçlar doğurmaz" şeklinde konuştu. Merkel, Türkiye'deki basın özgürlüğü, Kürtler ve TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki askeri harekâtına ilişkin konulara doğrudan değinmekten kaçındı.

Sadakat beklentisine açıklık getirdi

Merkel, Almanya'da yaşayan Türk kökenlilerden Almanya'ya daha fazla sadakat beklediğine yönelik muhalefet tarafından eleştirilen sözlerinin arkasında durdu ve söz konusu beklentisine açıklık getirdi. Almanya Başbakanı "Türkiye'de mevcut olan sorunların Almanya'ya taşınmamasını" istediğini kaydetti. Alman vatandaşlığına geçmiş ya da geçmemiş uzun yıllardır Almanya'da yaşayan her Türk kökenlinin, Almanya'nın gelişimine katkıda bulunması gerektiğini kaydeden Merkel, "Her zaman söylüyorum: Ben onların da Başbakanıyım. Eğer buna Türkiye'deki sorunların Almanya'ya taşınması ile değil de ülkemiz için yapılacak çalışmalarla karşılık verilirse iyidir" şeklinde konuştu. "Eğer onlar da bunu istiyorlarsa baş üstünde yerleri var" diyen Merkel, kimseyi buna zorlayamayacağını da sözlerine ekledi.

Suriye ve sığınmacı krizi

Almanya Başbakanı, ARD söyleşisinde Suriye'deki durum, sığınmacı krizi ve 2017 yılında yapılacak seçimlerde yeniden Başbakan adayı olup olmayacağına yönelik soruları da yanıtladı.

"Halep'te yaşananlar dramatik ve kelimelerle anlatılacak gibi değil" diyen Başbakan Merkel, Suriye'de bir siyasi çözüm bulunması gerektiği yönündeki görüşlerini yineledi.

AB'deki sığınmacı krizine ilişkin de Merkel, bazı Doğu Avrupa ülkelerinin Müslüman sığınmacıları ülkelerinde istememelerini eleştirdi. Federal hükümetin sığınmacıların adil bir şekilde AB ülkelerine dağıtılması için çaba göstermeye devam ettiğini kaydeden Merkel, tüm görüş ayrılıklarına rağmen Avrupa içerisinde "ortak bir yaklaşım ve daha çok fazla iş" olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı, 2017 yılında yapılacak seçimlerde tekrar Başbakan adayı olup olmayacağına yönelik soruyu yanıtlamaktan kaçındı ve vakti geldiğinde buna yönelik bir açıklama yapacağını söylemekle yetindi.