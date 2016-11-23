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Merkel: Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik sınırlamaları eleştiriyoruz, ama diyalog sürdürülmeli

Avrupa Parlamentosu yarın Türkiye oylaması yapacak

23 Kasım 2016 16:33

Avrupa Parlamentosu'nda yarın yapılacak 'Türkiye' oylamasından bir gün önce Almanya Başbakanı Angela Merkel'den önemli bir açıklama geldi.

Hürriyet'in Reuters'a dayandırdığı haberine göre, Merkel, Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik sınırlamaları eleştirdiklerini fakat Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Parlamentonun alt kanadı olan Bundestag'a konuşan Merkel, Türkiye'de basın özgürlüğüne kısıtlamaları ve tutuklamaları eleştirdiklerini belirtti. Merkel aynı zamanda Facebook, Twitter ve YouTube gibi farklı ortamlarda yapılan nefret konuşmalarının yasaklanmasına yönelik çabaları desteklediğini söyledi.

 

AB Bakanlığı:

 

Öte yandan Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye-AB ilişkileri karar tasarısıyla ilgili yarın yapılacak oylama sonucunda, müzakerelerin durdurulması tavsiyesi çıksa bile bunun hukuki bir bağlayıcılığının olmayacağını bildirdi. 

AB Bakanlığı, AP Genel Kurulu'nda yarın görüşülecek Türkiye-AB ilişkileri karar tasarısına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, bilgilendirmede bulundu.

AB üyesi olmak isteyen bir devletin yaptığı üyelik başvurusunun kabul edilmesi ve üyelik müzakerelerinin başlamasının, AB Konseyi'nin oybirliğiyle alacağı karar neticesinde olduğu belirtilen açıklamada, AB'ye üyelik müzakerelerinin geçici olarak durdurulması kararının da ancak AB Konseyi tarafından alınabildiğine dikkat çekildi. AB Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, ayrıca Türkiye ile müzakerelerin durdurulmasında Avrupa Parlamentosu'nun hukuken bir işlevinin bulunmadığı vurgulanırken, Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında yapılacak oylama neticesinde müzakerelerin durdurulması tavsiyesi çıksa bile bunun hukuki bir bağlayıcılığının olmayacağı belirtildi.

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