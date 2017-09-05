Merkel: Türkiye politikasında Avrupa birlik olmalı

Almanya Federal Meclisi'nin 24 Eylül genel seçimleri öncesindeki son genel kurulunda konuşan Başbakan Angela Merkel Avrupa Birliği'ndeki ortaklarını "bundan böyle Türkiye'ye uygulanacak politikada ayrılığa düşmemeleri" uyarısında bulundu. Merkel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözleri önünde gelecekteki Türkiye politikası hakkında kavgaya tutuşmamız kadar hayret verici bir şey olamaz", dedi. Böyle bir durumun AB'nin pozisyonunu dramatik şekilde zayıflatacağını söyleyen Angela Merkel "bu hataya düşülmemesi" çağrısında bulundu.

Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanmasının kendilerini Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkileri gözden geçirmeye sevk ettiğini belirten Almanya Başbakanı Merkel, konuyu ekim ayındaki olağan AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinde ortak ülkelerin liderleriyle görüşeceğini ve Türkiye ile Birlik arasındaki tam üyelik müzakerelerine son verilmesini de gündeme getireceğini söyledi. "Bu kararlı ama iyi düşünülmüş şekilde atılması gereken bir adımdır", diyen Merkel, Türkiye ile ilişkilerin stratejik özellik taşıdığını da sözlerine ekledi. Alman Sosyal Demokrat Partisi Genel başkanı Martin Schulz başbakanlığa seçildiği takdirde üyelik görüşmelerine son verilmesine çalışacağını söylemişti.

Koalisyon hükümetinin dört yıllık icraatını değerlendiren Başbakan Merkel, 2050 yılına kadar zehirli gaz emisyonu üst sınırını tutturmak amacıyla hükümetin iklim koruma planının 2018 yılında revize edileceğini duyurdu. Merkel enerji üretiminde linyit kömürü kullanımının yasaklanması yolundaki taleplerle ilgili olarak da, kömür havzalarının sakinleriyle konuşmadan bu konuda karar alınamayacağını söyledi.

Başbakan Merkel, dijital altyapı yatırımlarının gelecek açısından taşıdığı öneme de işaret ettiği genel kuruldaki konuşmasında Almanya'nın araştırma ve geliştirme çalışmalarına milli gelirinin yüzde 3'ünü harcadığını, ancak bu oranın teknoloji rekabetinde geriye düşmelerini önlemeye yetmeyeceğini söyledi.

Koalisyon ortağından Merkel'e eleştiri

Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermanni, koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat Birliğin (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel'i eleştirdiği konuşmasında, koalisyon hükümetinin birçok reform girişiminin Başbakan tarafından engellendiğini söyledi. Oppermann kiraların hızla artmasının önlenememesinden ve öncelikle kadınların az ücretle kısa mesaili işlerde çalışmak zorunda bırakılmasından Merkel ve partisinin sorumlu olduğunu söyledi. Oppermmann Almanya'nın "sosyal demokrat diliyle konuşan değil, sosyal demokrat gibi icraat yapan bir başbakana ihtiyacı olduğunu" belirtti.

Yasama döneminin son genel kurulunda ana muhalefet adına söz alan Sol Parti'nin liste başı adayı Sahra Wagenknecht Başbakan Merkel'i acil sosyal sorunların çözümü için "demokratik tartışma ortamına" karşı çıktığı gerekçesiyle eleştirdi. Çalıştığı halde kazancı yoksulluk sınırının altında kalanların sayısının Merkel döneminde ikiye katlandığını belirten Wagenknecht, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin de Merkel'in politikalarına alternatif geliştirmekten aciz kaldığını söyledi.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, koalisyon hükümetini önemli konularda pasif davrandığı gerekçesiyle eleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "sevimli" görünmeye çalışmaktan vazgeçilmesini isteyen Özdemir "Almanya'nın Türkiye için resmen sert seyahat uyarısı çıkarmasını ve Hermes kredi garantilerinin kaldırılmasını gözden geçirmesi yetmez, bunlar yapılmalıdır", dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa,afp/AG, BD