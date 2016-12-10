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Dünya
Deutsche Welle

Merkel: Türkiye ile mülteci anlaşması umduğum gibi değil

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci anlaşmasının uygulanmasından memnun olmadığını ifade etti. Merkel, kaçak göçle mücadele için daha yapılması gereken çok iş olduğunu kaydetti.

10 Aralık 2016 18:25

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci anlaşmasının uygulamasının umduğu gibi olmadığını” dile getirdi. Merkel, haftalık video mesajında yaptığı açıklamada, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gelen her mültecinin Türkiye'ye geri gönderilmesine karşılık Suriyeli bir mültecinin yasal olarak Avrupa'ya gönderilmesi mekanizmasının yeterince işlemediğini ifade etti. Merkel, bu mekanizma ile insan kaçakçılarının engellenmesinin hedeflendiğini anımsattı. Merkel insan kaçakçılığını, insanların çok para ödeyerek, hayatlarını tehlike atmalarını kabul edemeyeceklerini söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel, Libya, Tunus veya Mısır ile Türkiye benzeri bir anlaşma konusunda da görüşmelerin daha başlangıç aşamasında olduğunu belirtti. Merkel, "bu ülkelere hep yardım etmek zorundayız, çünkü bu ülkeler mülteci sorunu nedeniyle zorluklar yaşıyor” dedi.

"Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci anlaşmasının iyi bir örnek olduğunu” belirten Merkel, ancak kaçak göçle mücadele konusunda daha yapılması gereken çok iş olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu'nun Perşembe günü açıkladığı sayılara göre, mülteci anlaşmasının yürürlüğe girdiği 20 Mart tarihinden bu yana Türkiye'den 2761 Suriyeli mülteci Avrupa'ya geldi. Yunanistan adalarından ise 1187 mülteci Türkiye'ye geri gönderildi.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/JD/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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